"L'abbraccio delle Tin": la staffetta delle Terapie Intensive neonatali dell’area torinese per la Giornata Mondiale del Neonato Prematuro

Lo slogan internazionale di quest’anno per la Giornata mondiale del Neonato prematuro è “L’abbraccio dei genitori: una terapia potente”.

Questo slogan sottolinea lo straordinario valore aggiunto riconosciuto oggi al ruolo dei genitori nel coinvolgimento attivo nell’assistenza dei neonati, anche estremamente fragili e pretermine, ricoverati in Terapia Intensiva neonatale, senza il quale le più sofisticate tecnologie disponibili sarebbero ben poca cosa.

In riferimento a questo abbraccio ideale, in tutto il mondo, nella giornata di giovedì 17 novembre, verranno istituiti dei collegamenti in rete tra le Terapie Intensive neonatali, con la partecipazione di medici, infermieri e genitori. Nell’area torinese questa staffetta virtuale avverrà alle ore 15 di giovedì 17 novembre, coinvolgendo le Terapie Intensive neonatali universitaria ed ospedaliera della Città della Salute di Torino, nelle quali nascono quasi la metà dei neonati pretermine del Piemonte (circa 1800 all’anno), a cui si uniranno le Terapie Intensive neonatali dell’ospedale Maria Vittoria e di Moncalieri. Il personale ed i genitori introdurranno i temi dell'accoglienza, del contatto e della condivisione delle esperienze, come modi per “abbracciare la vita” in Terapia Intensiva neonatale.