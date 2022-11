Minaccia un conoscente con un'ascia: rintracciato, viene scoperto con oltre 150 grammi di droga

E' stata una domenica notte piuttosto movimentata, quella di un giovane di 21 anni. La polizia è stata allertata della sua pericolosità con una telefonata verso le tre che denunciava come il ragazzo avesse appena minacciato un conoscente con un'ascia. Arrivati in corso Orbassano per parlare con la vittima, gli agenti hanno rintracciato il presunto aggressore poco dopo nella vicina via Gorizia. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha nascosto un oggetto sotto un'auto in sosta : risulterà poi essere proprio un'ascia. Il ventunenne, italiano, si è mostrato fin da subito poco collaborativo: ha rifiutato di fornire le proprie generalità e successivamente ha scalciato un poliziotto, mantenendo lo stesso atteggiamento durante l'intero intervento.

Nel corso della perquisizione a casa del ventunenne, gli agenti hanno rinvenuto nella stanza da letto del ragazzo della sostanza stupefacente cannabinoide per un peso superiore ai 150 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Alla luce dei fatti, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E' stato anche deferito in stato di libertà per il rifiuto di fornire le proprie generalità, per minaccia e per la violazione delle norme in materia di armi.