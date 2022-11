ATP Finals, i giganti del tennis mondiale in campo a Torino con i protagonisti del tennis in carrozzina

Un evento tra gli eventi durante uno degli appuntamenti più attesi e amati dagli sportivi torinesi e non solo: questo pomeriggio alle ore 18, infatti, il grande tennis internazionale incontrerà il grande tennis in carrozzina italiano in un'esibizione di doppio misto destinata a lasciare il segno.

Paiardi e Scalvini in campo con i giganti del tennis

A scendere in campo, nel foyer del PalaAlpitour di Torino, saranno alcuni tra i giganti mondiali della racchetta insieme a 2 tra i più forti atleti paralimpici nostrani: il campione nazionale a squadre del CUS Torino Luca Paiardi e il bresciano Edgar Scalvini. Chi saranno i prescelti, tra i protagonisti delle ATP Finals, per la partita? Ancora non è dato a sapersi, visto che i tennisti verranno coinvolti “a sorpresa”.

Un lavoro di squadra guidato da Tiziana Nasi

L'organizzazione dell'iniziativa è andata in porto grazie a un grande lavoro di squadra: “Se sia stato facile o difficile - ha commentato Tiziana Nasi, già presidente del Comitato Organizzatore delle Paralimpiadi di Torino 2006 e attuale vice-presidente nazionale del Comitato Paralimpico – non interessa, quello che conta è il risultato conseguito con numerosi contatti con gli organizzatori”.

Un'occasione per promuovere il tennis in carrozzina

Per il movimento del tennis in carrozzina, infine, sarà un'importante occasione di promozione: “La voglia – ha concluso Nasi - di venirci incontro, malgrado le ovvie difficoltà, c’era. Luca Paiardi ha giocato questo doppio misto in coppia con me con la determinazione che lo ha portato a vincere gli ultimi Campionati Italiani a squadre, che ora posso dire non essergli valso solo il podio, ma anche l’essere il protagonista dell’esibizione del prossimo 18 novembre".