Settore fashion retail: l’Identikit di uno store manager di successo

Oggi il mondo del fashion propone moltissime opportunità per chi desidera lavorare nel settore della moda. Non si parla solo di figure classiche come lo stilista, la modella o il fotografo, ma anche di professioni come lo store manager, in assoluto una delle più interessanti in chiave futura. Ecco spiegato perché oggi scopriremo insieme chi è lo store manager, di cosa si occupa e quali sono i requisiti necessari per abbracciare questa professione.

Chi è, cosa fa e come si diventa store manager

Lo store manager è un professionista che si occupa della gestione di un negozio di moda al dettaglio, dall'assunzione del personale alla pianificazione delle attività interne, passando per il controllo del locale. Sarà responsabile dell'organizzazione e della conduzione delle attività di vendita, della supervisione degli impiegati, della promozione dei prodotti, del controllo dei costi e di molti altri compiti. Si parla ad esempio dell'analisi del budget per coprire determinate spese, del monitoraggio del flusso di cassa (cash flow) e del mantenimento degli standard di sicurezza. Inoltre, ha anche il compito di fornire assistenza ai clienti, e di curare i rapporti con i fornitori. Da qui si capisce che lo store manager dev'essere un professionista versatile, con molte competenze diverse e con la capacità di sapersi rapportare con il pubblico e con i dipendenti.

Generalmente, si diventa store manager lavorando in negozio per molti anni, e acquisendo esperienza sul campo. Di contro, oggi questa figura sta diventando sempre più professionale, richiedendo dunque dei percorsi di studio ad hoc. Per coloro che avessero già conseguito una laurea, ad esempio, si potrebbe considerare l’idea di seguire un master in luxury management, scegliendo tra le proposte attualmente esistenti: una soluzione che consente di acquisire tutte le competenze necessarie per lavorare nel settore fashion retail, e per vestire anche i panni dello store manager.

Si chiude, infine, citando il possibile guadagno annuo per uno store manager, che si attesta intorno ad una media di 33 mila euro circa, bonus esclusi.

Esempi di donne italiane di successo nel settore del fashion

Per illustrare il successo delle donne nel settore della moda, basta semplicemente citare degli esempi, alcuni dei quali non avrebbero nemmeno bisogno di presentazioni. Si fa ad esempio riferimento a Miuccia Prada, una delle donne iconiche a livello imprenditoriale nel fashion. Per non parlare poi di Donatella Versace, che ha assunto la direzione artistica del noto marchio riportandolo al successo. Non potremmo poi non citare Francesca Bellettini, CEO di Yves Saint Laurent e manager con capacità davvero importanti, tanto da aver permesso al brand di superare qualsiasi precedente record in termini di fatturato annuo. Si chiude con altri esempi di grande successo, come nel caso di Silvia Venturini Fendi, Margherita Missoni e in tempi recenti Chiara Ferragni.