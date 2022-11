I giochi d'azzardo più popolari tra i giocatori online in Italia

Quello dei casinò online è un settore che negli ultimi anni sta conoscendo una notevole diffusione tra gli utenti del nostro paese. Pare infatti che nel 2018 gli italiani abbiano speso su portali di gioco e casinò online circa 31,4 miliardi, quasi 10 miliardi in più rispetto all’anno precedente.



Quest’anno il trend ha visto un’ulteriore crescita e questo fa del gambling, insieme allo sport, una delle attività d’intrattenimento più apprezzate dagli abitanti del nostro paese. Ma perché gli italiani sono così affascinati dal gioco d’azzardo online? E quali sono i giochi più popolari in assoluto?



I giochi più amati dagli italiani

Se tra i giochi offline più utilizzati dagli utenti italiani emergono principalmente i “gratta e vinci” e le schedine del Lotto, per quel che riguarda il mondo dei casinò online i giocatori del nostro paese mettono al primo posto le slot machine e i quick game, come il popolarissimo gioco Aviator.



Questi sono seguiti immediatamente dai tavoli di poker e blackjack, e dai celebri Game Show offerti in modalità live. Si stima che almeno il 57% degli utenti online del nostro stivale, infatti, scelga le piattaforme di iGaming per fruire di giochi semplici, poco cerebrali, in grado di offrire rapide vincite scommettendo piccole cifre.



Un trend destinato a crescere

Se i minigiochi offerti da Spribe hanno visto un clamoroso successo, in generale tutto il mondo dei casinò online sta vedendo una straordinaria diffusione tra gli utenti italiani. Questa tendenza può essere motivata dal fatto che le piattaforme di iGaming stanno investendo parecchio nell’innovazione tecnologica e sono in grado, ormai, di offrire un’esperienza totalmente immersiva ai propri giocatori.

È pur vero che con il cambio generazionale, la platea di utenti online è diventata molto più incline all’utilizzo di internet, capace di orientarsi senza difficoltà tra i moderni mezzi di intrattenimento online. Perdipiù, le innovazioni tecnologiche che investono il settore informatico da 5 anni a questa parte, permettono ogni giorno di sviluppare nuove e attraenti modalità di gioco.



Con lo sviluppo della blockchain, la diffusione delle valute digitali e con sistemi di sicurezza sempre più affidabili, è abbastanza probabile che la cerchia dei giocatori d’azzardo online sia destinata a crescere nei prossimi anni. Lo studio delle nuove tecnologie legate alla realtà virtuale, inoltre, potrebbe favorire la nascita di giochi fruibili in modalità del tutto inedite, grazie all’utilizzo di visori headset.



Perché amiamo tanto il gioco?

L’amore per i giochi di carte, per la tombola, specialmente durante il periodo natalizio, lascia intendere che il gioco d’azzardo rappresenta un tratto culturale tipico degli italiani, che affonda le proprie radici in un passato piuttosto lontano.



Potremmo dire di essere un popolo abituato al gioco d’azzardo, o che comunque lo utilizza come principale modalità di intrattenimento perché tassello fondamentale di una tradizione secolare. L’evoluzione non fa altro che proiettare tali tradizioni all’interno di uno spazio virtuale per cui cambiano le modalità, ma la passione per il gioco resta sempre la stessa.



Quale interpretazione?

La crescita e la diffusione del gioco d’azzardo tra gli utenti del nostro paese ci permette di comprendere sostanzialmente due cose. La prima è che gli italiani si dimostrano dei grandi appassionati di gambling e iGaming in generale. La seconda è che gli abitanti dello stivale sono sempre pronti a provare i prodotti innovativi che l’industria tecnologica tende a offrire loro.