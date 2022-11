Un ponte tra i ragazzi e il posto di lavoro: l'ITS torinese di Aerospazio e meccatronica è "Campione d'Italia" con Stefano e Alessandro

C'è l'Its di Torino (dedicato a meccatronica e aerospazio) in cima alla classifica nazionale delle "Storie di alternanza": primo posto in Italia per l'istituto all'ombra della Mole.

Obiettivo del premio è valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione, di percorsi duali (comprendente la cosiddetta “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani in apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.

Dopo aver superato la selezione torinese, l’ITS Aerospazio/Meccatronica del Piemonte è approdato alla finale nazionale, classificandosi al primo posto della categoria “Istituti tecnici superiori (ITS) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello” con il video “Stefano e Alessandro –IT’S key for innovation – Giobert SPA”. Il premio ammonta a 2.500 euro.

Il video illustra l’esperienza di successo di due studenti, Stefano Tusa e Alessandro Trovò, del corso “Tecnico superiore per l’automazione e i Sistemi meccatronici”, diplomati a luglio 2022. I ragazzi, in alternanza presso una moderna realtà produttiva del territorio, la Giobert spa di Rivoli, hanno sviluppato competenze specifiche altamente qualificanti e corrispondenti alle esigenze dell’impresa. Durante il percorso in affiancamento ai tutor interni hanno rispettivamente messo a punto dal punto di vista hardware e software un banco di prova manuale per collaudare tasti accensione/spegnimento per autovetture e progettato/realizzato un impianto meccatronico di resinatura di semilavorati automotive. Alla fine della loro percorso di Apprendistato Alta formazione, in cui sono state coniugate tradizione e innovazione, esperienza consolidata interna e nuove tecnologie, sono stati inseriti stabilmente in azienda.

“Il percorso post diploma ITS si conferma una valida scelta per approdare velocemente e con le competenze giuste sul mondo del lavoro: lo dimostra l’efficace video racconto dei nostri ragazzi che ha convinto anche la giuria nazionale e che mette in luce l’eccellenza di un settore strategico per il nostro territorio come la meccatronica – ha sottolineato Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino –. Il Premio Storie di alternanza prosegue a gennaio con la premiazione dei video torinesi, dove daremo spazio anche alle esperienze di studenti dei licei, degli istituti tecnici e di un centro di formazione professionale”.