Femminicidi ed abusi, anche le agenti del carcere di Torino in campo: "Ricordiamo le donne annientate nell'animo e fisico"

"Siamo qui - ha spiegato una poliziotta penitenziaria, leggendo un messaggio condiviso - per riaffermare quei valori di solidarietà nei confronti di tutte coloro che lottano ogni giorno per affermare i loro diritti di donne, contro la violenza in tutte le sue forme, ricordando, come simboleggiano le decine di paia di scarpe rosse davanti a noi, simbolo della lotta al femminicidio, coloro che non hanno resistito, coloro le quali sono state annientate, non solo nell'anima ma nel fisico".