Ovviamente quando parliamo delle caldaie condominiali stiamo parlando dei cosiddetti impianti di riscaldamento centralizzati che sono molto diffusi chiaramente nei condomini per il fabbisogno di calore e teniamo presente quando in un condominio si prende in considerazione la possibilità di fare installare un impianto di riscaldamento centralizzato, se sostituiamo la caldaia tradizionale con una a condensazione possiamo veramente risparmiare e soprattutto possiamo ridurre l'impatto ambientale visto che le caldaie a condensazione sono considerate eco-friendly e soprattutto danno la possibilità di accedere a dei bonus fiscali molto interessanti.

Praticamente come tutti sappiamo un impianto centralizzato fornisce calore a un intero condominio oppure a un intero edificio, e a differenza di un impianto autonomo non è che ogni appartamento ha la sua caldaia, ma ce n'è una e basta

Mentre in genere questa caldaia condominiale si ritrova in un locale comune in cui sono presenti un generatore di calore e gli altri componenti dell'impianto In questione.

Come già dicevamo la caldaia a condensazione fa la differenza per quanto riguarda un risparmio per i consumi in questo periodo di caro energia è fondamentale. perché riesce a recuperare e riutilizzare il calore presente nei fumi prodotti durante la combustione e luce della dell'impianto di riscaldamento e addirittura si prospetta di poter diminuire fino al 30% dei costi delle bollette e non è poco.

Poi teniamo presente che noi parliamo di caldaie condominiali al plurale, proprio perché ci stanno varie marche, vari modelli di varie potenze e di varie aziende E quindi non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, e quindi il successo o meno di questa soluzione dipende anche dalla scelta che si fa.

In genere è l'amministratore di condominio che se ne occupa magari andando a parlare con delle aziende nel settore per farsi fare vari preventivi e poi riferire a tutti i condomini magari all'interno di un assemblea condominiale che non è mai facile perché quando ci sonò da spendere soldi e bisogna mettersi d'accordo, e come tutti sappiamo in condominio non è proprio uno scherzo.

Bisogna cercare di mettersi d'accordo in un condominio per trovare una caldaia che vada bene a tutti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte poi la sfida sarà mettersi d'accordo a quello succede sempre in un condominio quando bisogna prendere delle decisioni che riguardano questioni comuni e noi abbiamo preso l'esempio della caldaia, ma potevamo prendere per esempio la gestione delle aiuole verdi e quindi la loro pulizia.

Ma potremmo pensare anche alla pulizia degli spazi comuni, per la quale magari bisogna contattare una qualche impresa nel settore tutte cose che possono portare a delle liti e solo l'autorevolezza dell'amministratore o dell’amministratrice di condominio può fare la differenza, per risolvere il tutto.

Nel caso in questione sarà lui o lei appunto andare a scegliere questa caldaia dopo che avrà capito il budget che c'è a disposizione e dopo averne parlato con i condomini, facendo capire loro che è interesse di tutti trovare quello che c'è di meglio sul mercato ad un prezzo accettabile.