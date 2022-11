Si fa riferimento alla gestione sito web in quei casi in cui una persona o un'impresa o quello che sia cercare di contattare degli esperti in questo settore che possono essere freelance, web agency, web Management.

Queste persone si occupano della gestione dei siti web che poi in realtà non si occuperanno quello di quello, ma si occuperanno anche eventualmente se il cliente ha un ecommerce o di gestire anche i social network e comunque sono importanti quanto un sito per far conoscere i prodotti e i servizi che una persona vuole proporre al grande pubblico

Spesso quando si parla di siti internet, ma come quando si parla di tantissime altre cose che riguardano il mondo dell'online si semplifica troppo e spesso molte persone si sentono esperte anche se non lo sono e poi avranno un bagno di realtà.

E si renderanno conto che se anche sono stati in grado di costruire con delle difficoltà un sito internet magari sfruttando che i portali gratuiti o magari facendo un mini corso on-line e poi si rendono conto che un conto è costruirlo, un conto è gestirlo che poi significa ottimizzarlo, Significa garantire allo stesso la sicurezza da possibili attacchi informatici e poi significa appunto anche e soprattutto aggiornarlo perché senza gli aggiornamenti e quindi senza la creazione di contenuti che siano mirati all'obiettivo di vendere quel prodotto o quel servizio praticamente il sito non serve a nulla.

Per quanto riguarda la sicurezza per esempio potrebbero aiutarci nel installare antivirus o un fare un backup e quando serve anche operano una rimozione di virus e malware.

Ma non è finita qui perché poi si dovranno occupare anche di quella parte che si chiama content management che riguarda la revisione di testi già scritti, di articoli che abbiamo già fatto e che vanno impaginate nel modo corretto, occuparsi di creare delle Newsletter e che tengono aggiornati i clienti acquistano di nuovi e poi come dicevamo tutte strategie di comunicazione che riguardano i social.

Nella gestione e ottimizzazione di un sito la parte del Seo la fa da padrone

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte una parte molto importante che riguarda la gestione e l'ottimizzazione di un sito è sicuramente l'indicizzazione dello stesso che viene chiamata Seo che poi in inglese vuol dire e search engine optimization.

Come tutti sappiamo tecnicamente parlando significa che gli articoli che sono scritti bisogna dare poi arrivino al grande pubblico, grazie a questo tipo di operazione che riguarderà per esempio la ricerca e l'inserimento di parole chiave che il motore di ricerca riconosce come parole chiavi interessanti, così come riconoscono anche la validità del contenuto e fanno apparire il nostro sito tra le prime pagine della ricerca quando un cliente potenziale sta cercando un servizio di cui noi ci occupiamo, e anche un prodotto naturalmente.

Come abbiamo notato all'interno dell'articolo ci sono tante cose da fare per gestire un sito ed è per questo che la scelta di professionisti adeguati è decisiva per il successo dello stesso.