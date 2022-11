Dallo Juventus Stadium arriva il no di Coldiretti al cibo sintetico

Dallo Juventus Stadium arriva il NO al cibo sintetico durante la tappa torinese di “Un calcio al cibo sintetico”, l’iniziativa itinerante sviluppata in collaborazione tra Coldiretti, Campagna Amica e Lega Pro, che interessa gli stadi dove si gioca il campionato di Serie C, come è avvenuto tra Juventus Next Gen ed il Mantova, a cui hanno preso parte il presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, ed il delegato confederale, Bruno Rivarossa.