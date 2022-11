Legge3.it: ecco le recensioni di chi è ripartito pulito dal debito

In caso di sovraindebitamento esiste in Italia una legge che ha come unico scopo quello di tutelare e preservare la dignità di ogni cittadino.

La Legge 3/2012, ad oggi riformulata e contenuta nel nuovo codice per la crisi d’impresa e dell'insolvenza, ha introdotto delle procedure che consentono di esdebitare un cittadino da debiti che non potrà mai pagare nella vita.

Il tasso di insuccesso per queste pratiche si aggira attorno al 73% ma esiste una realtà che vanta il 100% di casi risolti in maniera positiva: Legge3.it.

Come nasce Legge3.it e quali servizi offre ai sovraindebitati

Gianmario Bertollo fonda Legge3.it nel 2016 con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini una squadra di professionisti specializzati nella Legge 3/2012.

Ogni mese il team si aggiorna in maniera costante circa le novità, i casi particolari, le sentenze e le applicazioni del codice e grazie a questo lavoro la società è stata premiata con il bollino “servizio sicuro verificato” promosso da Il Salvagente.

I costi di Legge3.it dipendono dalle procedure da avviare, dalle complessità e da numerosi altri fattori ma chi si rivolge a questa realtà può usufruire di una garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Quali sono le opinioni su Legge3.it? La storia di Gaetano

Nel corso degli anni Legge3.it ha aiutato centinaia di persone sovraindebitate a ripartire pulite e libere dal debito.

Una storia particolare è quella di Gaetano da Livorno che grazie alla procedura della liquidazione del patrimonio è riuscito a salvarsi dai debiti accumulati negli anni che sono stati ridotti dell’86%.

Gaetano è un militare, si è affidato a Legge3.it dopo aver dissipato tutti i dubbi sull’autorità dell’azienda grazie a un confronto diretto con altri clienti soddisfatti.

Si è convinto a contattare i consulenti dello studio e dopo una prima consulenza il suo caso è stato accettato.

Il problema con il debito di Gaetano si è ingigantito negli anni a causa degli spostamenti continui per via del suo lavoro uniti a problemi di carattere familiare di genitori e suoceri peggiorati per via del Covid.

Ecco come si accumulano 130.000€ di debito che, grazie a Legge3.it, sono stati ridotti tramite la liquidazione del patrimonio in rate da 400€ da pagare per 4 anni.

Il tribunale di Livorno accetta questa proposta: la cifra che dovrà pagare Gaetano è studiata in modo da non pesare sulla sua qualità di vita. La rata infatti è cucita su misura per la situazione personale del cliente.

“La vita da sovraindebitato non è sostenibile a qualunque età, non è facile sopportare tutto da soli. Scervellarsi per trovare una soluzione da soli non serve perché non c’è: l’unica strada è questa e permette di ripartire liberi in maniera pulita. Non puoi recuperare, è un cane che si morde la coda… non ne esci, non basta lavorare il doppio perché comunque non ce la fai. Non c’è una luce in fondo al tunnel, solo con voi ho visto questa luce. Io ero mortificato perché ricevevo di continuo chiamate dal recupero debiti, mi sentivo colpevole, minacciato. Gli istituti bancari erano sempre stati gentili, ora invece erano diversi con me, mi stavano chiudendo le porte. Voglio lanciare un messaggio: i risultati sono reali, affidatevi a professionisti che sanno quello che fanno senza timore, è tutto vero”.

Le recensioni su Legge3.it

Le recensioni su Legge3.it sono davvero tantissime e raccontano pezzi di vita di persone normali che, per motivi seri, si sono ritrovati nella morsa del debito.

Non parliamo di cittadini indebitati per comprare la macchina più lussuosa o fare una vacanza ma di persone che hanno subito gli effetti della crisi economica o di problemi di salute in famiglia.

Ecco alcune recensioni sull’operato di Legge3.it:

“Non è facile attraversare anni interi, lavorando sodo e cercando di far fronte a tutte le esigenze della vita di ogni giorno, specialmente quando devi dar conto ad un figlio piccolo che in fin dei conti dipende da te. La crisi del 2009 è stata difficile da superare… era impossibile riuscire a stare dietro a tutti i debiti e impegni che avevo specialmente con Equitalia. Ero tra l’incudine e il martello quando ho conosciuto Legge3.it, mi sono fidato. Mi hanno dimostrato con i fatti la loro preparazione e competenza… il risultato che ho ottenuto mi ha ridato una nuova prospettiva di vita” - Luca Melchiori, Brescia

“Da qualche mese grazie alla Legge 3 del 2012 sono una persona libera da tutti i miei problemi iniziati da quando ho avviato la mia attività. I miei clienti cominciarono a non onorare i loro obblighi forse perché anche loro in difficoltà. Decisi di cessare la mia attività ma non è stato facile come pensavo… pignoramenti in busta paga per più di un quinto, chiamate continue dal recupero crediti. L’avvocato mi disse che i debiti andavano pagati. Conobbi Legge3.it su Internet, all’inizio ero spaventato ma mi sono fidato. Lo staff ha provveduto a tutto e in un solo anno sono riuscito a liberarmi dai debiti” - Cazzaniga Enrico