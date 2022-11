Tapiro d'oro di Striscia in arrivo per la Juve. Società tra rischio penalizzazione e incubo retrocessione

Tapiro d'Oro di Striscia in arrivo per la Juve. Società tra penalizzazione e retrocessione

Per l'ex Consiglio d'Amministrazione della Juventus è in arrivo il Tapiro d'oro gigante. Intorno all'ora di pranzo l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli era all'incrocio via Roma e piazza Castello, accompagnato da una apecar con sopra l'inconfondibile premio in versione maxi.

Tapiro gigante per i consiglieri dimissionari

Il conduttore del programma di Canale 5 ha intervistato numerosi tifosi per chiedere un commento sull'addio del presidente Andrea Agnelli, del vice Pavel Nedved e del ceo Maurizio Arrivabene. Dopo il centro di Torino, Staffelli farà tappa anche alla sede della club bianconero, alla Continassa e allo Juventus Stadium in cerca di calciatori e dirigenti.

