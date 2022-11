Dalla formazione al lavoro, Chiorino: “Valorizziamo lo strumento dell’apprendistato”

Qual è il ruolo dell’apprendistato nel processo che dalla formazione porta un soggetto ad entrare nel mondo del lavoro? Di questo si è parlato in un incontro tenutosi questa mattina all’interno di Io Lavoro, evento organizzato da Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro al Lingotto.

Apprendistato strumento vincente

Quel che è emerso, in un confronto tra Regione, Agenzia, imprese e lavoratori transitati dall’apprendistato è che lo strumento sia un link vincente tra due mondi. Un parare ribadito da Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte: “L’apprendistato è una di quelle politiche, nell’alternanza scuola-lavoro, fucina di opportunità. Il dibattito ha evidenziato quanto l’apprendistato voglia dire opportunità, perché in grado di valorizzare le attitudini del soggetto interessato, oltre a fargli capire se percorso è adeguato a quello che si immagina”.

Guai dunque a demonizzare l’apprendistato, anzi. “Ci sono margini di miglioramento? Sì, ma questo non significa dare una stretta, quanto invece valorizzare ulteriormente uno strumento che abbiamo a disposizione” ha concluso Chiorino.

Rafforzarne la presenza in azienda e nelle scuole

Importante poi il punto di vista delle imprese. Massimo Albertengo, presidente di Confapi Cuneo, si è per esempio detto colpito dallo strumento degli ITS: “Dovrebbe essere più diffuso nelle aziende e nelle scuole. Da questo incontro nasceranno delle collaborazioni: a livello aziendale servono strumenti per formare le persone in maniera adeguata”.