A San Pietro in Vincoli, una grande festa delle performing arts che si snoda in sette appuntamenti gratuiti

Teatro, comicità, musica, arte e incontro: con La Chiusura del cerchio. Convergenze di quartiere dal 2 al 4 dicembre, a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, va in scena una grande festa delle performing arts, un appuntamento inserito nella programmazione Nudi di Fertili Terreni Teatro.

La chiusura del cerchio è l’evento conclusivo del progetto C.I.R.C.L.E. - Culture In Road Creative Lively Edge, un acronimo che racconta la circolarità delle arti performative che da settembre ad oggi si sono diffuse nei quartieri di Bordo Dora, Aurora e Barriera di Milano per poi ricongiungersi con i luoghi della cultura e con i teatri: un moto circolare virtuoso, che ha visto il coinvolgimento di tutti i cittadini e in particolare quelli della Circoscrizione 7.

Ben sette gli appuntamenti in programma nel lungo weekend di spettacolo, tutti a ingresso gratuito, con prenotazione su Eventbrite.





Programma:





Venerdì 2 dicembre ore 19.30

CONFESSIONI PSICOLAVABILI. Un monologo per tenere pulita la coscienza

Spettacolo di stand-up comedy di e con Dario Benedetto, produzione A.M.A. Factory

Dario Benedetto, attore e autore teatrale, porta in scena, in puro stile Stand Up Comedy, domande e riflessioni che possono aiutare a vivere meglio. Un punto di vista ironico che tocca temi come la fiducia, la procrastinazione, le nuove forme di dipendenza, il feticismo e l’amore, senza dimenticare di esplorare la bellezza e il piacere di sentirsi ridicoli davanti a ciò che ci capita.

Ingresso gratuito, prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-confessioni-psicolavabili-un-monologo-per-tenere-pulita-la-coscienza-449528149797?aff=ebdshpsearchautocomplete

Venerdì 2 dicembre ore 21

BACK HOME – ANTICO SUOLO

Spettacolo di restituzione del master professionalizzante per attori, L.U.P.A. Libera Università sulla Persona in Armonia, a cura del LabPerm di Domenico Castaldo / Compagni di Viaggio.

Spettacolo-concerto con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, Marta Maltese, Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio, Zi long Ying e gli stagiaires del Master per Attori Under 35 LabPerm ottobre/dicembre 2023 Back Home/Antico Suolo.

Il tema: tornare a casa. Sto tornando a casa. Di nuovo a casa. Going back home. I’m going home. Back home. Sono invocazioni delle worksongs degli schiavi afroamericani: casa è per loro l’Antico Suolo, l’origine, la pace e la libertà perduta. La madre Terra, il nostro suolo, il terreno su cui viviamo e da cui traiamo nutrimento, sta diventando sterile. Le piante e gli animali che lo fertilizzano sono sempre meno. Si può fare qualcosa? Back home/Antico suolo vuole essere una celebrazione, un canto, una ode alla Madre Terra, un’azione cantata e danzata ed una riflessione sulle cause che accecano l’essere umano.

Ingresso gratuito, prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-back-homeantico-suolo-467556683627?aff=ebdssbdestsearch

Sabato 3 dicembre ore 19.30

WALKABOUT. A cura di Carlo Infante di Urban Experience

Walkabout è un format di performing media in cui conversazioni peripatetiche si combinano con trasmissioni radiofoniche nomadi, per un’esplorazione partecipata.

Insieme a Carlo Infante di Urban Experience si ripercorrono, con cuffiette e smarthphone, i luoghi di Borgo Dora, Aurora e Barriera di Milano che hanno fatto parte del percorso C.I.R.C.L.E., esplorandoli ancora attraverso memorie, incontri, suggestioni, per poi terminare il walkabout a San Pietro in Vincoli Zona Teatro.

Ingresso gratuito, prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-walkabout-urban-experience-454922243677?aff=ebdssbdestsearch

Sabato 3 dicembre ore 21

OCA. L’Arte che allena il pensiero. Produzione: Social Community Theatre Centre / Corep

Una performance teatrale e gioco partecipativo che diverte, fa riflettere e sviluppa il pensiero critico. Uno spettacolo innovativo e interattivo che vede 50 caselle del gioco dell’Oca in formato gigante invadere piazze e spazi pubblici, con 4 perfomer e 3 musicisti jazz.

Attraverso il linguaggio del gaming si allena il pensiero critico degli abitanti sui temi della cittadinanza attiva, della lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni. Le caselle sono state realizzate dalle studentesse e dagli studenti dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e i contenuti del gioco sono stati elaborati da SCT Centre / Corep con il Polo del ‘900 e la Fondazione Snodi nel contesto del bando Civica 2018 – Fondazione Compagnia di San Paolo

Ingresso gratuito, prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-oca-larte-che-allena-il-pensiero-449539794627?aff=ebdssbdestsearch

Domenica 4 dicembre ore 15

WALKABOUT. A cura di Carlo Infante di Urban Experience

Walkabout è un format di performing media in cui conversazioni peripatetiche si combinano con trasmissioni radiofoniche nomadi, per un’esplorazione partecipata.

Insieme a Carlo Infante di Urban Experience si ripercorrono, con cuffiette e smarthphone, i luoghi di Borgo Dora, Aurora e Barriera di Milano che hanno fatto parte del percorso C.I.R.C.L.E., esplorandoli ancora attraverso memorie, incontri, suggestioni, per poi terminare il walkabout a San Pietro in Vincoli Zona Teatro.

Ingresso gratuito, prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-walkabout-urban-experience-454925292797?aff=ebdssbdestsearch

Domenica 4 dicembre ore 16.30

FESTA DEI CORI a cura di Social Community Theatre Centre / Corep

La festa dei Cori è una festa delle luci, di arte e di comunità che fa incontrare i cori del quartiere Aurora, in un atmosfera di divertimento, di incontro e di impegno civile. Una giornata di festa, di canti e di teatro tra abitanti e artisti, per festeggiare l’arrivo del giorno più corto dell’anno in attesa delle festività natalizie. La giornata è organizzata a partire dal lavoro di spazio BAC sul territorio in collaborazione con numerose organizzazioni locali.

Si esibiranno Bread&Roses School con Viola Zangirolami/ SCT Centre e Giulia Attanasio/Terra dei canti; LabPerm di Domenico Castaldo; Union des Amis Chanteurs con Marina Corrado; Corale Po e Borgo Po con Matteo Gentile; Qoro- il coro LGBTQIAPE+ di Torino con Davide Caltabiano, la cui esibizione sarà dedicata al 1 dicembre, giornata mondiale lotta AIDS; Coro delle IMPIRARESSE. Laboratorio di canzoni popolari di tradizione orale con Ombretta Mantoan; il coro della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno con Cristina Aparece. Per concludere una grande azione di improvvisazione vocale condotta da Melisa Galluzzo.

Ingresso gratuito, prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festa-dei-cori-449551409367?aff=ebdssbdestsearch

Domenica 4 dicembre ore 21

FREE AT LAST

Spettacolo-concerto diretto da Domenico Castaldo. Con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, Marta Maltese, Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio, Zi Long Ying. Produzione: LabPerm di Domenico Castaldo / Compagni di Viaggio.

“Liberi finalmente!” È la citazione di uno dei più celebri discorsi politici della storia, che, a sua volta, cita il vecchio spiritual con cui gli afroamericani celebravano il passaggio a miglior vita. In questo spettacolo-concerto si incrocia il pensiero di due dei più illustri uomini di pace del ‘900: il pastore afroamericano Martin Luther King e Tich Nath Hanh, il monaco zen vietnamita - da poco scomparso - esempio illustre delle più preziose virtù dell’etica buddista.

Ingresso gratuito, prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-free-at-last-450460538597?aff=ebdssbdestsearch