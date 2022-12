Paolo Sorrentino per il TFF40: la masterclass con il regista e tutti gli appuntamenti di oggi

Oggi grande attesa per un ospite che ritorna al Torino Film Festival: Paolo Sorrentino. Il regista questa sera alle ore 19 sarà al Teatro Astra per una masterclass con il pubblico.

Intanto vanno avanti sia la retrospettiva dedicata a Malcolm McDowell sia le proiezioni dei film in concorso e non. Domani il festival chiuderà i battenti e premierà i vincitori di questa 40esima edizione.

Ecco dunque cosa riserva il programma della settima e penultima giornata, venerdì 2 dicembre, per lo meno nei suoi incontri salienti.

I film in concorso



Svegliami a mezzanotte

Francesco Patierno

Dal romanzo di Fuani Marino, l’esplorazione di un dolore inesprimibile negli archivi della memoria e dell’inconscio.

Romano, sala 1, ore 10.30



Sulle vie dell'inferno

Mimmo Cuticchio

Nelle vene della Sicilia, seguendo i passi di Dante e Virgilio: i pupi di Mimmo Cuticchio rileggono la Divina Commedia.

Romano, sala 1, ore 19.30





Kristina

Nikola Spasic

Ritratto in forma di docu-fiction di una sex worker transessuale serba. Un mélo raffinato e pittorico che entra in gara al Tff tra i lungometraggi.

Greenwich, sala 1, ore 19.30.



War Pony

Gina Gammell e Riley Keough

Camera d'or a Cannes, questo ritratto appassionato di una comunità di nativi americani, mostra al mondo una realtà molto diversa da quella che ci si aspetta. Fatta di violenza, droga e degrado, in una costante atmosfera di "nessuno fa nulla per nulla". Gammell e Keough, raccontano uno spaccato di vita in cui i protagonisti cercano disperatamente di restare a galla con ogni mezzo, ancora oggi disprezzati e sfruttati dall'uomo bianco.

Greenwich, sala 1, ore 17



Where is the street? Or with no before and after

João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata

Il presente negli occhi del passato: tornare sui luoghi di Os verdes anos per rivedere Paulo Rocha e ritrovare Isabel Ruth.

Greenwich, sala 2, ore 17.15

Elsewhere starts here and it's all happening

Darik Janik

Un pittore e un fotografo vagano senza direzione nel tempo immobile della pandemia. Beckettiano.

Greenwich, sala 2, ore 10.30

Dry Ground Burning

Joana Pimenta e Adirley Queirós

Léa e le sue sorelle nel Brasile di Bolsonaro: tra western femminista e distopia carpenteriana.

Greenwich, sala 3, ore 20.30

Pamfir

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

In una terra di riti pagani e suggestioni senza tempo, un padre lotta per la sua famiglia.

Massimo, sala 1, ore 13



Palm trees and power lines

Jamie Dack

Un uomo e un’adolescente nella provincia americana. Sobrio e rigoroso, con un finale che non si dimentica.

Massimo, sala 1, ore 10

Cortometraggi in concorso

La via del ferro - Balaena - Km 9 - Finite Eyes - Lo sguardo esterno - L’anniversario

Storie di mari e di balene, di attesa e adattamento, inganni amorosi, corse in auto e viaggi nelle immagini.

Romano, sala 3, ore 10.30



Perpendicolare avanti - Autoritratto all’inferno - Sirens - La copia perfetta - Cicciolina Pocket - Pizza Panic - Il piccolo golem

Immagini celibi, decomposizioni, paesaggi di nero carbone, coming of age, scoperte dell’animo, humor nero.

Romano, sala 3, ore 9.45

Canine - Zio Palmiro - Ughetto Forno, il partigiano bambino - Old Tricks - Ritirata

Opposti che si incontrano/ scontrano: realtà e finzione, vita e morte, ironia e severità, l’uomo e la donna.

Romano, sala 1, ore 21.30

Gli eventi con Malcolm McDowell



O Lucky Man!

Lindsay Anderson

Un film in Italia quasi dimenticato. Anderson ritrova un Malcolm McDowell in grande spolvero.

Greenwich, sala 3, ore 14

La masterclass con Paolo Sorrentino

Il premio Oscar torna al Torino Film Festival per raccontare l’importanza del monologo all’interno del suo cinema. Evento organizzato in collaborazione con Fondazione TPE - Teatro Piemonte Europa.Teatro Astra, ore 19, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.