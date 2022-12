Il calore dei Babbi Natale scalda il cuore ai bimbi del Regina Margherita: nasce “piazza Lapponia” [FOTO]

Un tripudio di cappelli rossi e bianchi, di tute di Santa Claus: anche quest’anno il calore dei Babbi Natale torinesi ha scaldato il cuore dei bimbi ospiti al Regina Margherita, trasformando piazza Polonia in “piazza Lapponia”.

Grande successo per il dodicesimo raduno organizzato dalla Fondazione Forma: un momento che precede il Natale, pensato sia per strappare un sorriso a bambini ricoverati nell’ospedale infantile che per raccogliere fondi importanti per garantire ai piccoli pazienti le cure di cui hanno bisogno.

Quest’anno l’iniziativa è durata due giorni e oggi ha visto sotto le finestre dell’ospedale il gran finale con musica, colori, balli e tanti progetti che hanno accompagnato l’evento. Tra questi spicca il concorso artistico dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie del Piemonte, che ha permesso di realizzare 300 opere natalizie, poi vendute in beneficienza. Tantissimi i motociclisti che oggi hanno risposto alla chiamata, portando il loro saluto ai bimbi.

Immancabile poi, anche in questa dodicesima edizione del raduno, la discesa dei supereroi dal tetto del Regina: Hulk, Spiderman, Batman, Iron Man, Capitan America e Wonder Woman si sono calati dal tetto del Regina Margherita salutando i bambini affacciati alle finestre.

Per un momento di felicità, che fa rima con solidarietà. Per i bimbi del Regina.