Gian Piero Gasperini diventa sindaco di Grugliasco per un giorno

"Un grande regalo essere qui a Grugliasco nella città dove sono nato e cresciuto". Inizia così il suo intervento Gian Piero Gasperini, mister dell'Atalanta, a Grugliasco per l'iniziativa “Sindaco per un giorno” iniziativa organizzata dall'Amministrazione comunale di Grugliasco, in collaborazione con l'Istituto comprensivo “66 Martiri”, la cooperativa Spaziomnibus e la nuova struttura di padel del Palavillage. Presenti con lui anche la sorella Susanna, il cognato e il cugino.

Il mister ha accettato la proposta fatta dal sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e dall'assessore allo sport Dario Lorenzoni di prendere le redini della città per un'intera mattinata e dalle 9 ha incontrato gli studenti della scuola primaria di secondo grado all'auditorium “66 martiri” di via Olevano 81, nell'iniziativa “Scende in campo il fair play con il mister Gian Piero Gasperini”.

Durante l'incontro l'allenatore dell'Atalanta ha annunciato la realizzazione, a sue spese, di un campo da calcio a 5 con paratie e reti da regalare al Comune e rendere usufruibile ai ragazzi grugliaschesi per la prossima estate a borgata Fabbrichetta, proprio il quartiere dove è è nato il Gasp. Un gesto che il sindaco Emanuele Gaito ha apprezzato molto: "Tra il Gasp e la nostra Città c'è sempre stata grande sintonia. Nelle sue interviste ricorda sempre Grugliasco e da dove viene. Questo per noi è un onore e un segno che non ha mai dimenticato le sue origini. E la scelta di regalarci un campo da calcio per i ragazzi è la dimostrazione dell'attaccamento alla nostra Città. Un ringraziamento anche a Marcello Mazzù, ex sindaco di Grugliasco, che ha proposto con sucsesso l'idea di ospitare il nostro concittadino Gasperini".

La mattinata si è aperta con Stefano Colombi, moderatore della cooperativa Spaziomnibus, con il saluto del Dirigente scolastico Alberto Francesco Cervia e il saluto del sindaco della città di Grugliasco Emanuele Gaito che ha consegnato, insieme agli ex sindaci di Grugliasco Roberto Montà e Marcello Mazzù la fascia tricolore per l'iniziativa “Sindaco per un giorno” e le chiavi della città.

"Mi era capitato di tutto, non di vestire la fascia tricolore - ha detto durante l'incontro Gian Piero Gasperini - ed è un grande orgoglio per me: Grugliasco per me vuol dire casa, tutta la mia famiglia vive qui e quando posso torno sempre in questa città. Comunque molto meglio fare l'allenatore che il sindaco". Poi una riflessione sullo sport legato al mondo della scuola: "Non sono solo importati il fisico, la tecnica, la tattica, ma anche la personalità e l'educazione allo sport. La scuoa ti deve formare una personalità e insegnare lo sport coem palestra di vita. Dobbiamo iniziare a convincerci che lo sport sia una materia alla pari di tutte le altre, perchè riguarda il fisico e la nostra testa. L'educazione sportiva, le attività motorie fanno parte della nostra vita. Dovremmo fare come all'estero, nei college. Persone capaci, preparate che hanno studiato poi svolgono lo sport in maniera agonistica. L'attività sportiva è fondamentale per abitudine di vita, per educazione e per farvi crescere come persone".

Durante l'incontro sono intervenuti anche il Direttore tecnico PGS e Membro della giunta nazionale Coni Giovanni Gallo e il Presidente nazionale di Confcooperative Turismo, Cultura e Sport Irene Bongiovanni. E poi spazio alle domande degli studenti.