Passaporti, ancora aperture straordinarie degli uffici della Questura per chi deve fare o rinnovare il documento in tempi brevi

Ai fini di agevolare i cittadini residenti nella provincia di Torino nella presentazione delle istanze di passaporto, e stante la numerosa affluenza registrata nelle precedenti aperture straordinarie, il Questore di Torino ha disposto un’ulteriore apertura straordinaria dello sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura sito in Piazza Cesare Augusto 5 e di ciascun Commissariato Sezionale e Distaccato, nella giornata di sabato 17 dicembre 2022, orario 8.30-13.00, dedicate esclusivamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line e devono partire entro il 28 febbraio 2023.