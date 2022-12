Calcio: un pallone rosso contro la violenza sulle donne

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, dona il pallone rosso contro la violenza sulle donne al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dello Sport Andrea Abodi. Inoltre questo pallone rosso sarà utilizzato per giocare le partite nel weekend.

Il presidente Mauro Balata consegna il pallone rosso

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha voluto regalare sia al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che al ministro dello Sport Andrea Abodi il pallone rosso che le squadre della Serie B useranno in questo weekend. L'occasione dunque anche per tutti i tifosi che s'invitano a dire anche "Basta" per quella violenza sulle donne che accade tutti i giorni. Infatti il presidente della lega, Mauro Balata, ha dichiarato: " La violenza sulle donne è un crimine che si può combattere e sconfiggere attraverso un cambiamento che ponga rispetto sulla difesa della donna con dei valori sul crescere insieme"-ha sottolineato Mauro Balata.

Il gioco del calcio e il pallone rosso

Dunue questo pallone rosso, per qualche giorno verrà utilizzato per la lotta contro la violenza sulle donne dove in campo scenderà anche l'associazione dell'Onu che sarà al finaco della Lega Serie B Ifad ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il presidente Mauro Balata inoltre, sarà anche presente alla partita tra il Frosinone ed il Cagliari che ci sarà nella giornata di Domenica dove consegnerà il pallone rosso ad Alvaro Lario, il numero 1 mondiale di Ifad. In più, la Lega Serie B lancerà la campagna dedicata alla violenza sulle donne che sarà rappresentata da alcuni video e attività sui social, messaggi speaker negli stadi, led a bordocampo e produzioni televisive e adv sulla stampa che attualmente è partner della Lega B.

Un pallone rosso anche per Valentina Vezzali

Ma oltre che a Giorgia Meloni ed Andrea Abodi, il presidente della Lega B Mauro Balata, regala un pallone rosso ufficiale della Kappa anche alla sottosegretaria dello Sport Valentina Vezzali che sarà usato nella 14a giornata del campionato della Serie Bkt. Di qui, Valentina Vezzali ha dichiarato: “ Io da donna, ho sempre sostenuto tutte le campagne che riguardano la violenza sulle donne. Oggi, da Sottosegretaria allo Sport apprezzo il gesto da parte della Lega Serie B, nel sostegno di questa campagna poichè c'è una grande capacità dello sport sul promuovere certi valori. Perchè mette in atto azioni dove appunto lo sport scende in campo contro la violenza sulle donne che secondo me ci vorrebbe una partita al giorno per ricordarlo a tutto il mondo!" -ha concluso la sottosegretaria. Intanto anche Mauro Balata commenta: " Anche quest’anno non rinunciamo a questo evento perchè è veramente una delle più vergognose sui diritti umani, ed il calcio può fare molto per favorire questo rispetto verso le donne".

La Serie Bkt

Come tutti gli anni quindi, la Serie bkt celebra la ricorrenza internazionale dedicata alla violenza delle donne, nel campionato che avviene nella 14a giornata. Tutto questo si è potuto realizzare anche grazie anche alla collaborazione della Kappa che ha deciso di sponsorizzare il marchio sullo strumento principale del gioco del calcio ed il colore che è il simbolo per tutte le vittime della violenza e del femminicidio.