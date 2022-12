'L'Italia delle Regioni', Cirio: "L'autonomia dà responsabilità a chi governa ed è un'assunzione di responsabilità" [VIDEOINTERVISTA]

“ La Regione Piemonte vuole dare il proprio contributo attivo al regionalismo e all’autonomia ”. Così il presidente Alberto Cirio che partecipa alla due giorni “L’Italia delle Regioni” che si svolge in Lombardia oggi e domani.

“ Già dal nostro insediamento nel 2019 abbiamo recuperato il tempo perduto in tema di autonomia e per metterci alla pari con Lombardia ed Emilia Romagna – le parole del governatore piemontese – l’autonomia dà maggiore responsabilità a chi governa ed è un’assunzione di responsabilità. Non è un manifesto politico ma l’applicazione della Costituzione ”.

“Il Piemonte ha fatto l’Italia, siamo orgogliosi di essere italiani – ha proseguito Cirio – il modo migliore per essere italiani è valorizzare i territori che lo chiedono, senza discriminazioni, ma è un passo in avanti da compiere. La pratica dimostra come il più è vicino e più il governo è efficace”.

Cirio nel pomeriggio presiede il tavolo tematico dedicato a Geopolitica, Europa e Pnrr. “Un onore – il commento del presidente del Piemonte – il Piemonte è stata la prima Regione italiana ad autorizzare l’utilizzo dei fondi del Pnrr in arrivo dalla Ue e questo significa soldi in cassa subito a disposizione di imprese e cittadini per un totale di 3 miliardi di euro”.