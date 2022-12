Settimo Torinese, una panchina rossa, un cortometraggio e un incontro per ricordare Pia Strozzi

Un appuntamento per ricordare Pia Strozzi, la prima consigliera donna della storia della città di Settimo Torinese, scomparsa nel luglio del 2021: per renderle omaggio, è stata posizionata una panchina rossa, mentre un cortometraggio realizzato nel 2008 con le sue amiche è stato proiettato all'interno della sala consigliare del Comune.



Tantissime le donne presenti. "Pia ha rappresentato moltissimo per la nostra comunità - è stato detto durante il momento di incontro - e con un qr code collocato sulla panchina sarà possibile conoscere ancora di più della sua storia. Ha avuto un ruolo politico, sia in Comune che in Provincia, ma ha anche dato un esempio nella difesa dei diritti delle donne e dei lavoratori".