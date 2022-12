Asl To3 in campo per la vaccinazione contro l’influenza e il richiamo contro il Covid

In vista della stagione invernale ormai prossima, l’AslTo3 raccomanda ai cittadini del proprio territorio, in particolare a over 60 e pazienti fragili, la vaccinazione contro l’influenza stagionale e, per chi lo desidera, anche il richiamo del vaccino contro il Covid, in linea con la campagna per la vaccinazione del Ministero della Salute.

Durante le ultime due stagioni influenzali, 2020/2021e 2021/2022, è stata osservata, a livello globale, una drastica riduzione dei casi di sindromi simil-influenzali. Quest’anno invece, rispetto alla stagione 2020-2021, i casi di influenza stanno aumentando, a cominciare dai bambini tra cui i virus influenzali sono già molto frequenti. I sintomi della malattia sono molto simili a quelli del Covid.

In particolare, la vaccinazione contro l’influenza consente di affrontare una malattia che può determinare gravi complicanze, in alcuni casi con esiti mortali. Per questo motivo la vaccinazione è gratuita per tutti coloro che sono considerati particolarmente a rischio di complicanze: persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. È raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi - 6 anni.

È possibile vaccinarsi contro l’influenza rivolgendosi al proprio medico di medicina generale. Insieme al medico si può valutare l’opportunità della somministrazione dei due vaccini, anti-influenzale e anti-SARS-Cov-2, nella medesima seduta vaccinale.

Per le vaccinazioni contro il Covid restano valide modalità e sedi indicate sul sito dell’AslTo3.