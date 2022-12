Obbligate a pulire le stanze dell'hotel di lusso in 23 minuti: "Scioperiamo, siamo lavoratrici non serve"

Lavoratori in sciopero oggi a Torino. A segnare il via alla giornata di proteste sono le donne delle pulizie dell'Nh Santo Stefano, che hanno dato il via ad un presidio con la Flaica Cub. Siamo in via Porte Palatine e la struttura fa parte di una catena dell'ospitalità di lusso. Le lavoratrici però, come denuncia il sindacato, "hanno solo 23 minuti per pulire le camere: alcune sono troppo grandi e spesso non vengono lasciate in buono stato".