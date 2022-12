All'ippodromo di Vinovo terzultimo appuntamento dell'anno: il clou il miglio riservato ai 2 anni

L'Ippodromo di Vinovo ha ancora tre perle da regalare al pubblico da qui alla fine della stagione e la prima è in programma domani, venerdì 9 dicembre. Settanta soggetti al via per un pomeriggio che avrà come suo punto centrale una corsa per cavalli di 2 anni di buona qualità sulla distanza del miglio.

Saranno nove al via del Premio Parini, aperto a diverse soluzioni anche se c'è un favorito logico che si chiama Evoque D’Arc. L'allievo dei Gocciadoro è alla terza uscita in carriera dopo un ottimo secondo posto al debutto e una vittoria alle Capannelle romane. Da guardare anche il Premio Manzoni, sempre sulla distanza del miglio ma per cavalli di cinque anni ed oltre. Anche qui i favori del pronostico saranno per un allievo dei Gocciadoro, Verdom Wf che operò non avrà vita facile contro Zaffiro Roc, allievo della scuderia Sant’Eusebio, in testa alla classifica locale delle scuderie che Filippo Rocca affida a Santo Mollo. Con loro anche Zefir Delle Badie, allievo di Claus Hollmann con in sulky Tommaso Gambino, reduce da due confortanti vittorie.

In apertura di programma, la corsa riservata alla categoria dei gentlemen che poi nella riunione del prossimo 14 dicembre avranno campo libero con tutte le prove riservate a loro. In questo caso invece il Premio Pascoli sul miglio, sempre per cavalli da 5 anni in su. Da seguire Banff Mountain che con Marco Castaldo ha sempre buon feeling, ma anche Angelina Jolie, che all’ultima ha finalmente portato a casa la vittoria, affidata a Stefano Manzato e Zar Dei Baba, allievo di Michele Bechis.