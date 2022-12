Ebap Piemonte, raggiunto l'accordo: bonus energia fino a 250 euro per i lavoratori in cassa integrazione

Le Parti Sociali dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese, Confartigianato Piemonte, CNA Piemonte, Casartigiani e CGIL CISL UIL Piemonte, hanno sottoscritto in data 28 novembre l’Accordo relativo al Regolamento delle prestazioni dell’EBAP 2023.

L’ammontare complessivo degli stanziamenti è pari ad oltre 6.500.000 euro.

L’Accordo, oltre a confermare sostanzialmente le prestazioni del 2022, è stato integrato con importanti nuove prestazioni di Sostegno a lavoratori e imprese, tenendo conto delle tante emergenze e delle loro ricadute negative sul tessuto sociale di riferimento e non solo.

In tal senso intervengono le prestazioni a favore dei lavoratori che sono coinvolti nella cassa integrazione, un bonus energia fino a 250 euro per affrontare la crisi energetica, un contributo fino a 2.300 euro nel caso in cui vengano stabilizzati i lavoratori in tirocinio, oltre ad un contributo fino a 600 euro per le imprese in crisi.

L’obiettivo è quello di contribuire al sostegno ed alla difesa occupazionale di una realtà, quella delle imprese artigiane manifatturiere e dei servizi con dipendenti che in Piemonte rappresenta 23.000 imprese e 85.000 lavoratori, dove la bilateralità svolge un ruolo attivo e di primo piano da 30 anni.