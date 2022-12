Sting tra i grandi ospiti dell'estate 2023 di Stupinigi Sonic Park

Inizia a prendere forma il cartellone della prossima edizione di Stupinigi Sonic Park. Dopo gli annunci di Simply Red e Placebo, ecco il terzo grande nome, uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica nell'ultimo mezzo secolo: Sting torna in Italia con tre nuovi appuntamenti nel 2023 e sceglie la Palazzina di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, per portare sul palco moltissime canzoni del suo indimenticabile repertorio. L'appuntamento è alle ore 21 del 12 luglio 2023.

Appuntamento il 12 luglio 2023

Uno dei nomi più importanti della scena musicale mondiale arricchisce la line up del festival organizzato da Reverse. La rassegna torinese si conferma così come una delle migliori venue italiane per la musica dal vivo grazie a una location straordinaria e a un’organizzazione di profilo internazionale: un’occasione perfetta per aggiungere all’emozione della musica dal vivo tutta la suggestione e l’incanto di Stupinigi, residenza reale e patrimonio Unesco dell’Umanità.

"My Songs"

“My Songs” è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Dopo il sold out delle sei serate al London Palladium, “My Songs” è stato definito "una masterclass" dal Times; "Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un catalogo d'oro". Un viaggio musicale che comprende successi come "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" e "Demolition Man", il concerto è stato descritto come "una rara delizia" dal The Telegraph e Sting è stato elogiato come "quasi impareggiabile" dal The Guardian con una "sublime alchimia pop".

I fan potranno ascoltare anche "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle" e molte altre.

Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.