Gespi di Augusta sostiene la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro

Gespi srl è un’azienda siracusana (la sede si trova ad Augusta, C.da Punta Cugno) che fin dalla sua nascita è sempre stata in prima fila nel sostenere iniziative dal grande valore sociale e umanitario.

Sono testimoni di questa vocazione sociale le molte iniziative benefiche e socio-culturali che vedono Ge.s.p.i. impegnata in prima linea; fra esse possiamo ricordare:

· il generoso sostegno all’Associazione 20 Novembre 1989 project (associazione di promozione sociale nata ad Augusta nel 2016 il cui scopo è quello di supportare le persone con disabilità e le loro famiglie; il sostegno di Gespi viene attuato attraverso I Bambini delle Fate, impresa sociale di Castelfranco Veneto, Treviso)

· la collaborazione con la prestigiosa Università degli Studi di Catania (ricordiamo, per esempio, il recente workshop sul delicato tema Sostenibilità e Ambiente nonché la partecipazione alla “Notte dei Ricercatori”)

· la partecipazione annuale alla fiera Ecomondo di Rimini (un evento di portata internazionale che mette a confronto operatori di varie nazioni e pone al centro temi di fondamentale importanza come la transizione ecologica, l’economia circolare e la sostenibilità ambientale)

· il sostegno economico alla fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

È proprio del fattivo sostegno a quest’ultima realtà che parleremo in questo articolo.

AIRC: da quasi sessanta anni in prima linea contro il cancro

È difficile, se non impossibile, trovare qualcuno che non abbia mai sentito parlare di AIRC (nata inizialmente come associazione, dal 2019 è una fondazione), una delle più belle testimonianze di generosità e lungimiranza nel panorama della sanità italiana.

AIRC, ente privato senza scopo di lucro, nasce nel secolo scorso, precisamente nel 1965 grazie alla “visione” di alcuni ricercatori facenti parte dell’Istituto dei Tumori di Milano; fra questi anche il celebre professore Umberto Veronesi, oncologo e politico italiano che ha ricoperto, tra l’altro, la carica di Ministro della Salute (fra l’aprile dell’anno 2000 e il giugno dell’anno seguente).

Nel corso dei decenni, AIRC ha sostenuto incessantemente la lotta contro il cancro, in particolar modo i progetti di ricerca su questa temibile patologia e ha finanziato innumerevoli borse di studio per il perfezionamento professionale di ricercatori e oncologi.

Fondamentale la sua costante opera di sensibilizzazione della popolazione riguardo all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori.

Sono milioni i sostenitori, sia privati sia aziende come Gespi, che finanziano le attività di ricerca di AIRC e migliaia sono i volontari che aiutano la Fondazione nelle varie iniziative intraprese in tutte le città della nostra penisola.

Il concorso fotografico Fondazione AIRC – Comitato Sicilia- Augusta

Fra le molteplici attività che AIRC organizza periodicamente in vari luoghi d’Italia c’è anche il Concorso fotografico Fondazione AIRC - Comitato Sicilia-Augusta (SR).

La lodevole iniziativa è giunta nel 2022 alla sua VIII edizione e, come sempre, si è rivelata un grande successo. Il concorso è iniziato il 4 ottobre ed è terminato il 7 novembre; la serata conclusiva si è tenuta il 26 novembre presso il Salone di rappresentanza del Comune di Augusta.

Il tema di quest’anno, scelto dal Comitato Sicilia – Augusta, era particolarmente significativo: “Il paesaggio tra storia e resilienza”, un argomento sicuramente suggestivo e di stringente attualità in questo delicato periodo post-pandemia.

Nel corso della presentazione del concorso fotografico, la delegata del Comitato Sicilia-Agusta, la dottoressa Sabrina Toscano, ha ricordato che i fondi raccolti in questa edizione saranno destinati alla ricerca oncologica e, in particolare, a quella relativa ai tumori pediatrici.

Da sempre sensibile a temi di rilevanza sociale e umanitari, anche quest’anno Gespi non ha fatto mancare il suo generoso sostegno all’iniziativa ricevendo il plauso e il ringraziamento della dottoressa Toscano.

Chi è Gespi

Gespi, azienda di Punta Cugno, non è soltanto leader di generosità, è infatti una realtà imprenditoriale di primo piano nel settore dello smaltimento di varie tipologie di rifiuti (industriali, portuali e sanitari).

Fin dai primi anni della sua nascita si è dimostrata particolarmente attiva all’interno del panorama italiano portando avanti innovative politiche di investimento e di sviluppo di quelle tecnologie che puntano alla sostenibilità ambientale.

Oggi l’azienda di Augusta è considerata una realtà da prendere a modello nell’ambito della gestione di impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti pericolosi e dei servizi portuali; Gespi gestisce infatti uno dei più importanti termovalorizzatori per rifiuti speciali non riciclabili.

Il servizio di termovalorizzazione fornito da Gespi permette di recuperare il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti per la successiva trasformazione in energia elettrica con un impatto positivo non solo per l’ambiente, ma anche per l’intera comunità locale.

L’impianto è in linea con tutti gli standard europei relativi all’efficientamento energetico e all’economia circolare, altre tematiche che stanno a cuore all’azienda augustana, una vera e propria eccellenza nel vasto panorama dell’imprenditoria italiana.