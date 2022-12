Doppio incidente nella notte: uno nella zona di Stupinigi e uno nello svincolo di corso Regina Margherita

Altri due incidenti si sono verificati nel corso della notte, sempre in tangenziale. Due le vetture coinvolte, ognuna con una dinamica che non ha coinvolto altri mezzi che transitavano in quel momento. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita.



Il primo si è verificato all'altezza di Stupinigi, in direzione Nord, mentre il secondo si è verificato all'interno dello svincolo di corso Regina Margherita, in direzione tangenziale.



Sul posto gli uomini della Polizia Stradale sono intervenuti per ristabilire le condizioni di sicurezza e praticabilità della circolazione.