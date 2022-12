Lavoro, Chiorino: "Una formazione veloce che sia al passo con il mercato globale per garantire competitività alle nostre imprese"

"Dobbiamo garantire una formazione veloce quanto lo è il mercato globale per sostenere la competitività delle nostre imprese". Lo ha dichiarato l’assessore regionale al lavoro e alla formazione Elena Chiorino, intervenuta occasione del convegno “Storie di Formazione in Piemonte” organizzato dall’O.B.R. Piemonte, Articolazione Territoriale di Fondimpresa presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino.

"Cittadini e imprese pagano le tasse per avere in cambio dei servizi: ritengo che la formazione continua sia tra quelli, fondamentali per garantire un alto il livello di competitività che ci pone, come Nazione, secondi in Europa e settimi a livello mondiale. Abbiamo scelto di sviluppare una politica che sia di supporto all'impresa e che sappia guardare al futuro in un’ottica di sostenibilità che sia ambientale, economica e sociale e la formazione gioca un ruolo determinante per la crescita di tutta una filiera produttiva. Con questo principio nascono le Academy, modelli formativi organizzati per filiere e declinati per vocazioni territoriali, che uniscono imprese e formazione nella creazione di percorsi flessibili tali da poter garantire competenza e competitività perché – ha concluso Chiorino - se un’impresa è sana ed è competitiva si contiene il problema del dato occupazionale".