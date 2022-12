Tutto quello che c’è da sapere su Zalando Privé

Quando si parla di Zalando Privé si drizzano le antenne di tutti gli appassionati di shopping online. Stiamo parlando, infatti, di una suite online privata che è a disposizione di tutti gli utenti in maniera gratuita: un prezioso punto di riferimento per tutte le persone che hanno intenzione di acquistare articoli di brand celebri. Per Zalando Privé spedizione gratuita e ampia varietà di scelta sono solo due dei tanti punti di forza che meritano di essere menzionati, con un catalogo di capi di abbigliamento e accessori da donna e da uomo.

Come funziona Zalando Privé

Il sito web di Zalando Privé offre la possibilità di comprare i prodotti di cui si ha bisogno approfittando di sconti che in alcuni casi possono toccare il 75%. Per registrarsi non bisogna far altro che seguire la procedura di iscrizione tramite il sito ufficiale di Zalando. Fare shopping online è vantaggioso proprio perché la registrazione non costa nulla. È come avere a che fare con una sorta di lounge club di Zalando, nel senso che si tratta di una realtà esclusiva: insomma, un outlet online con prodotti di fascia premium disponibili a prezzi più che convenienti. Invece che recarsi in un outlet fisico, però, si può fare shopping direttamente da casa in breve tempo e con pochi clic.

L’offerta di Zalando Privé

Come si è detto, Zalando Privé mette a disposizione di tutti gli utenti iscritti l’accesso esclusivo ad articoli di qualità, a prezzi più che vantaggiosi. Le offerte, però, non hanno una durata illimitata, nel senso che per ognuna di esse è prevista una data di scadenza. Per poterne usufruire non bisogna fare altro che fornire i propri dati per registrarsi. Una caratteristica molto interessante di Zalando Privé è rappresentata dal pagamento alla consegna, che rappresenta un’opzione offerta da pochi siti web.

Gli sconti

I saldi sono più che interessanti, e gli sconti si rivelano molto consistenti, anche in considerazione del fatto che si applicano su prodotti esclusivi, molti dei quali provenienti da marche e brand di lusso. Il catalogo è davvero ampio e variegato, visto che spazia dagli abiti per uomo alle scarpe, passando per i vestiti da donna e gli indumenti da bambino. Non mancano, poi, capi di abbigliamento per fare sport, accessori di moda e prodotti per la casa. Per usufruire di ulteriori sconti, per altro, si può fare riferimento ai codici sconto che si possono prelevare – anche in questo caso in maniera del tutto gratuita – dal sito web Scontiebuoni.it.

Zalando Privé e le promozioni temporanee

Per qualche amante dello shopping, il fatto che su Zalando Privé le promozioni siano temporanee può apparire un piccolo difetto, ma è inevitabile che la durata non possa essere illimitata. Infatti i prodotti che vengono messi in vendita sono di fascia top, e dunque non possono che essere limitati: nel momento in cui il tempo scade, ecco che l’articolo in questione deve essere ritenuto esaurito e non può essere ordinato di nuovo. La sezione degli sconti per i prodotti da donna è molto ricca e con tante proposte di brand famosi. Il club di Zalando Privé è presente in ogni parte del mondo, e ci sono varie categorie di prodotti a cui accedere.

Come fare acquisti

Dal lunedì al venerdì, le nuove promozioni iniziano alle 7 del mattino, mentre nel fine settimana cominciano alle 8. Sono più di 2.500 gli stilisti alla moda fra cui è possibile scegliere. Molti dei brand premium sono conosciuti in tutto il mondo, come per esempio Pepe Jeans e Adidas, grazie a proposte che non riguardano solo il comparto della moda ma anche quello del lifestyle. L’app Zalando Privé, infine, è una ulteriore risorsa molto preziosa per tutti gli utenti, che in questo modo vengono messi nelle condizioni di poter fare acquisti anche in mobilità. In ogni momento della giornata si ha l’opportunità di accedere al catalogo di Zalando Privé, magari mentre si è in treno andando al lavoro, oppure durante la pausa pranzo. È come avere un negozio sempre a portata di mano, disponibile sul telefono, con un assortimento che può essere scoperto e consultato in qualunque istante.