Ballare per lottare contro i tumori, a Torino l'evento di solidarietà che aiuta la ricerca

Ballare fa bene, sia alla salute fisica che psicologica. Csen Piemonte, ente di promozione sportiva tra i più attivi sul territorio, tutto questo lo sa molto bene ma ha deciso di fare di più: per sabato 17 dicembre, infatti, ha organizzato un grande evento di danza (inserito all'interno del programma di Torino Regione Europea dello Sport 2022) con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

L'evento di danza

Per l'occasione, al Club Ottantaquattro del Parco del Valentino si ritroveranno le migliori scuole di danza di Torino e comuni limitrofi per un'esibizione destinata a lasciare il segno: “Da anni - spiega il presidente di CSEN Piemonte Gianluca Carcangiu - promuoviamo lo sport come strumento di aggregazione e unione che sappia accogliere e abbracciare tutti senza alcuna barriera di nessun tipo. L’auspicio è che quella di questi giorni sia solo una goccia in un mondo di integrazione e solidarietà”.

Il progetto per la Fondazione

L'intero incasso (ingresso 5 euro, gratuito per i bambini sotto i 6 anni) verrà devoluto al centro di Candiolo per l'acquisto di un sequenziatore RNA/DNA, strumento indispensabile per la ricerca dei geni alterati nei tessuti tumorali: “Quando siamo nati - commenta Carmen Vizzari, Ufficiale di Collegamento per il territorio di Settimo Torinese della Fondazione – abbiamo subito orientato la nostra attività ad un'azione concreta: questo progetto ci ha visto subito coinvolti, insieme alla nostra comunità e l'adesione di una realta come CSEN ci gratifica molto”.

Una festa dello sport e della solidarietà

Le scuole partecipanti saranno Dream Academy di Beinasco, DAM - Danza Arte Movimento e Accademia del Balletto di Leinì, Accendi lo Spirito di Settimo, Nova Dance Studio, Arte della Danza e il gruppo di danza inclusiva Ballo Anch’io di Torino: “Come Regione - dichiara infine l'assessore allo sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca - abbiamo sempre creduto nell’importanza di promuovere pratiche di vita virtuose che contemplassero l’attività fisica come ingrediente essenziale della quotidianità di tutti: eventi come questo, capaci di unire sport e beneficenza, sono doppiamente utili per il tessuto sociale in cui si inseriscono”.