Dal Sotto18 alla Festa della Luce, il concerto della Amoroso e la mostra di Rembrandt: ecco cosa fare nel fine settimana

MOSTRE ED EVENTI



SOTTO18 FILM FESTIVAL

Fino al 19 dicembre

Si abbassa il sipario sul Torino Film Festival ed ecco che si alza quello della 23esima edizione del Sotto18 Film Festival & Campus. Dal 15 al 19 dicembre il festival organizzato da Aiace e Città di Torino con Iter invaderà gli spazi del cinema Massimo, ma anche quelli dell’Ambrosio Cinecafe, il Greenwich, il Circolo dei lettori, la Mole Antonelliana e lo spazio Musa. 213 film che saranno presentati tra lungometraggi e cortometraggi, di cui 101 rivolti a tutto il pubblico

Info: www.sottodiciottofilmfestival.it



GIARDINI D'INVERNO

Domenica 18 dicembre dalle ore 12.30

La Reggia di Venaria celebra nei suoi Giardini l’approssimarsi dell’inverno, con due iniziative dedicate alla Natura e alle sue peculiarità nella stagione più fredda dell’anno. Pranzo d'inverno: a partire dalle 12.30, il ristorante Patio dei Giardini propone un gustoso menù rigorosamente a base di prodotti invernali, nella suggestiva cornice del Parco basso della Venaria Reale. Il giardino dell'inverno: una passeggiata nei Giardini per scoprire e osservare la Natura d’inverno, seguita da un laboratorio in tema natalizio, utilizzando materiali naturali raccolti durante la passeggiata.

Info: +39 011 4992333 o prenotazioni@lavenariareale.it

T-SPACE X MAO

Fino al 15 gennaio

Il t-space X MAO, spin off dell’omonimo spazio milanese fondato e gestito da Giulia Spreafico e Wu Rui, porta in Museo una serie di progetti di artisti contemporanei, invitati a confrontarsi con le opere delle collezioni permanenti per svelarne nuovi significati e aprire inedite possibilità di dialogo fra passato e presente. Inaugurato lo scorso ottobre con la performance e l’installazione Il fervore di Warshadfilm, dal 16 dicembre il t-space sarà dedicato a Bandit queen. Discorso per Phoolan Devi, 2001-2022, opera inedita dell’artista Silvia Morin. Il lavoro indaga la figura di Phoolan Devi (Gurha Ka Purwa, 1963–Nuova Delhi, 2001), una donna la cui vita è stata caratterizzata da una serie tragica di eventi che la vedono prima sposa bambina, poi bandita, fino a divenire rappresentante del Parlamento e infine morire assassinata nel 2001 a soli 37 anni.

Info: www.maotorino.it

FESTA DELLA LUCE

Sabato 17 dicembre ore 15

A Casina Roccafranca torna la Festa della Luce, un evento dedicato alle famiglie e soprattutto a bambine e bambini. La festa è ispirata al Diwali indiano, chiamato anche festa della luce per via dell'usanza di accendere numerose lampade di argilla fuori dalle case per simboleggiare la luce interiore che protegge dall'oscurità e dal male. Diwali, infatti, è anche la festa che celebra la vittoria del bene sul male. Ma la tradizione della “Festa della luce” appare in tantissime culture e paesi, basti pensare alle feste della luce di Lione, all’Hannukah ebraica, alla Festa di Santa Lucia in Italia e nel Nord Europa. La grande Festa della Luce in Cascina Roccafranca sarà sabato 17 dicembre dalle ore 15.

Info: 011.01136250; https://www.facebook.com/cascinaroccafranca

VISITA A PALAZZO CISTERNA

Sabato 17 dicembre

Sarà il gruppo storico Ventaglio d’Argento ad animare l’ultima visita dell’anno di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino. L’appuntamento è previsto sabato 17 dicembre alle ore 10 in via Maria Vittoria 12 a Torino. Un felice ritorno quello del gruppo storico guidato da Roberto Troglia e Daniela Salvato a Palazzo Cisterna che per l’occasione metterà in scena una breve pièce teatrale ispirata alla vita di Emanuele Filiberto, primogenito di Maria Vittoria e Amedeo di Savoia, e sua moglie Elena d’Orleans. Un racconto vivace e leggero ambientato nei primi del '900, curato nei riferimenti storici e nei costumi, perfettamente fedeli all'epoca.

Info: urp@cittametropolitana.torino.it; 011 861 7100

REMBRANDT INCONTRA REMBRADNT

Fino al 16 aprile

“Rembrandt incontra Rembrandt” è il titolo evocativo della mostra inaugurata ai Musei Reali che celebra il genio del maestro olandese del Seicento. Ventidue opere tra dipinti, disegni e acqueforti allestita nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda fino al 16 aprile 2023. Star indiscusse della mostra sono due opere realizzate entrambe tra il 1628 e il 1629, quando Rembrandt aveva appena 23 anni: “La cena in Emmaus” del Musée Jacquemart-André di Parigi, a confronto con il “Ritratto di vecchio dormiente” della Galleria Sabauda, uno dei soli tre dipinti dell’artista presenti nelle collezioni nazionali.

Info: https://museireali.beniculturali.it/



FLASHBACK HABITAT - LIVING ROOMS

Grazie a Flashback Habitat oltre 25 mila persone durante la settimana dell’arte torinese hanno potuto ammirare quello spazio ormai inutilizzato da anni che era l’ex brefotrofio di Borgo Crimea. Habitat è l’hub culturale che ha permesso a questa villa Ottocentesca di avere nuova vita. Per questo già durante il mese di novembre è partito il progetto Living Rooms, che permette agli artisti di utilizzare le stanze della villa per la loro arte. I tre artisti che hanno lavorato in questi mesi in alcune sale del Padiglione A sono Sarah Bowyer, Fannidada (Fanni Iseppon e Davide Giaccone) e Mery Rigo, ognuno con il proprio progetto artistico, la propria sensibilità e tutti ispirandosi alla storia del luogo quando era adibito a brefotrofio

Info: www.flashback.to.it

CONCERTI

ALESSANDRA AMOROSO

Sabato 17 dicembre ore 21

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42.000 persone, Alessandra Amoroso torna live nei principali palasport italiani con il “Tutto Accade tour”, uno show totale che porta in scena l’essenza del live a San Siro, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità. Domani Alessandra sarà protagonista alla Kioene Arena di Padova. In occasione di questo tour, Alessandra Amoroso e Spotify EQUAL uniranno le forze per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità. La tappa torinese al Pala Alpitour è in programma questo sabato 17 dicembre.

Info: www.friendsandpartners.it

TEATRO

FLORA #1

Venerdì 16 e Sabato 17 dicembre ore 19 e ore 21; Domenica 18 ore 16:30 e ore 19

La continua possibilità della vita e quanto essa, dalla purezza del suo potenziale in seme, si sviluppi plasmata dalla relazione con lo spazio, il tempo, l’altro da sé. Uno spazio immersivo dove lo spettatore è invitato ad abbandonare lo sguardo e una piattaforma circolare, con il pubblico disposto intorno a 360 gradi. Gli artisti Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper di Compagnia Duo Kaos si muovono sulla scena contaminando le tecniche del circo contemporaneo con quelle della ricerca coreografica.

Info: su www.blucinque.it

IL GABBIANO

Venerdì 16 dicembre ore 20.45; Sabato 17 ore 19.30, Domenica 18 ore 15.30

Lo spettacolo è la prima tappa del Progetto Čechov, trilogia che il regista Leonardo Lidi dedica al grande autore russo. Parola a Lidi: "Se penso ad Anton Čechov mi torna in mente questo passaggio di John Lennon nella canzone Beautiful Boy: “La vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti'".

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

http://www.teatrostabiletorino.it/

THE CHILDREN

Venerdì 16 dicembre ore 20.45; Sabato 17 ore 19.30, Domenica 18 ore 15.30

La vita di un'anziana coppia di scienziati viene sconvolta da un incidente nucleare vicino al loro cottage. Ora l’elettricità è spesso assente, l’acqua non è potabile, il rischio di contaminazione costante e, a tutto questo, si aggiunge l’arrivo inaspettato di una loro vecchia amica e collega. L’equilibrio domestico finisce così in frantumi e impone a tutti i personaggi scelte radicali. Andrea Chiodi porta in scena il pluripremiato testo dell’autrice britannica Lucy Kirkwood.

Info: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it

COSTELLAZIONI

Venerdì 16 dicembre ore 21; Sabato 17 ore 19.30, Domenica 18 ore 17

C’è una teoria della fisica quantistica che sostiene che esista un numero infinito di universi: tutto quello che può accadere, accade da qualche altra parte e per ogni scelta che si prende, ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in un modo differente. il giovane drammaturgo britannico Nick Payne prende spunto da questa teoria e la applica a un rapporto di coppia. Roland è un tipo alla mano, che si guadagna da vivere facendo l’apicoltore. Marianne è una donna intelligente e spiritosa che lavora all’Università nel campo della cosmologia quantistica. Costellazioni parla della relazione uomo-donna e di tutte le possibili infinite fasi di una relazione - conoscenza, seduzione, matrimonio, tradimento, malattia - ispirandosi alle idee della teoria del caos. Regia di Raphael Tobia Vogel.

Info: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, fondazionetpe.it

http://www.teatrostabiletorino.it