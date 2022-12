Distretti Urbani del Commercio, Gavazza: "Una nuova opportunità per incentivare il commercio chivassese"

"Non posso che esprimere soddisfazione per Chivasso e per il suo territorio: la Regione torna ad offrire alle imprese la possibilità di mettere in campo strumenti adeguati per rafforzare la concorrenza del commercio di vicinato nei confronti di realtà nazionali e internazionali più strutturate dal punto di vista della sostenibilità economica - evidenzia Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte - In questo modo si ridurrà il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani, valorizzando nello stesso tempo i luoghi più tradizionali attraverso i cosiddetti ‘centri commerciali naturali’, che aumenteranno la competitività tra le realtà locali e quelle internazionali".

"La Regione Piemonte a trazione Lega con l’assessore regionale Vittoria Poggio, continua a promuovere e finanziare i Distretti del Commercio quali strumenti innovativi per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio locale - commenta Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte - A seguito dell’ultimo bando regionale è stata stilata la graduatoria dei progetti strategici dei Comuni e delle Unioni/Convenzioni di Comuni ammessi a contributo regionale per un ammontare complessivo di 8,8 milioni di euro e tra questi è presente Chivasso con il suo Distretto Urbano del Commercio che ha totalizzato in Piemonte un buon punteggio di rispondenza ai criteri di valutazione".

"Il Comune di Chivasso capofila dell’iniziativa - spiega il chivassese Gianluca Gavazza - ha presentato il progetto ‘Valorizzazione del commercio tra tradizione e innovazione’ che si è aggiudicato 292.000 euro dalla Regione Piemonte per la sua realizzazione. In particolare, con il cofinanziamento comunale, si tratta del completamento dell’impianto di filodiffusione per i portici della centrale e storica via Torino per 70.000 euro, della realizzazione di interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali per 115.000 euro e del miglioramento dello spazio pubblico del Distretto Urbano del Commercio di Chivasso, nei viali Matteotti e Vittorio Veneto, per 127.500 euro. Inoltre all’interno degli investimenti di spesa corrente finanziati sono previsti strumenti per il recupero e riuso di locali sfitti e un laboratorio giovani sul consumo consapevole".