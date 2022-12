Carne, Puglia e non solo nella “macelleria di quartiere”: “Il Mannarino” ha aperto a Torino per soddisfare i palati più golosi

Il 9° punto vendita dell'iniziativa imprenditoriale del duo lombardo Sironi-Venuto ha inaugurato giovedì in via della Rocca 4

Tanta carne, tanta Puglia ma non solo: sono questi gli ingredienti principali de Il Mannarino, iniziativa imprenditoriale di successo del duo lombardo formato da Filippo Sironi e Gianmarco Venuto. La “macelleria di quartiere” ha inaugurato il suo 9° punto vendita nel nord Italia proprio a Torino, in via della Rocca 4, lo scorso giovedì.

Il progetto del Mannarino

Un progetto che nel nome riassume tutti i propri valori: il “mannarino”, infatti, è il tipico coltello dalla lama ampia e rettangolare utilizzato dai macellai per affettare e lavorare la carne, mentre il claim “macelleria di quartiere” rappresenta un concept di tendenza nel settore del food, con la possibilità di scegliere direttamente all'ampio e luminoso bancone posizionato all'ingresso il proprio taglio preferito e gustarselo direttamente in negozio oppure a casa, con modalità take away o con consegna a domicilio ordinando online.

Carne e non solo

Il pezzo forte de Il Mannarino è sicuramente contraddistinto dall'ampia scelta di carni fresche, curata da veri e propri professionisti della macelleria: oltre alle tipiche “bombette” pugliesi, involtini di maiale, manzo o tacchino ripieni di formaggi, sapori e spezie, si possono infatti trovate salsicce di maialino nero della Murgia, arrosticini, costate e fiorentine da accompagnare con un ottimo calice di primitivo biologico della casa. A questo, per accontentare i palati di tutti, si aggiungono le polpette “della nonna” e piatti vegetariani come burrate, mozzarelle in carrozza, purea di fave e cicoria e gustosi contorni da scegliere sul menù.

Una questione di famiglia e di amore

L'idea alla base della proposta del Mannarino è (anche e soprattutto) una questione di famiglia e di amore: “Questa avventura - affermano i titolari – è nata 3 anni fa ispirata da alcuni viaggi di lavoro fatti in Puglia, nostra terra d'origine: è proprio lì che abbiamo avuto modo di scoprire la tradizione delle macellerie con cucina dove poter scegliere direttamente il banco i prodotti da cuocere, con la possibilità di gustarli sul posto o a casa. Ce ne siamo innamorati subito e, per questo, abbiamo voluto riproporli qui dopo attenti studi sui prodotti”.

Torino strategica

L'apertura del punto vendita torinese, infine, è strategica nel programma di espansione del Mannarino: “Siamo partiti da Milano - concludono – per arrivare in altre zone della Lombardia come la Brianza, Bergamo e Brescia, raggiungendo il Veneto e infine il Piemonte, prima con Novara e infine con Torino. L'abbiamo scelta perché è una città importante e in grado di riconoscere i format innovativi del food che puntano a un'esperienza in grado di differenziarsi da tutte le altre; crediamo, infine, che la carne buona e di qualità debba essere un patrimonio: per questo attuiamo una politica di pricing oculata e alla portata di tutti”.