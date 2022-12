Legge di Bilancio, la Città chiede al Governo il ripristino del fondo per lo sviluppo delle ciclabili

Ieri il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine del giorno “La mobilità dolce ha bisogno di maggiori investimenti, non di tagli”, presentato dalla capogruppo Alice Ravinale, che chiede al Sindaco e alla Giunta "di farsi parte attiva presso il Governo, il Parlamento e l'ANCI, affinché nell'iter parlamentare di discussione, emendamento e approvazione della Legge di Bilancio 2023 venga integralmente ripristinato e se possibile aumentato il finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane".

"Se approvata, la legge di bilancio provocherà problemi non indifferenti alla nostra Città - afferma Alice Ravinale, capogruppo di Sinistra Ecologista e prima firmataria - in quanto il disegno di legge, presentato dal Governo al Parlamento, dispone l'azzeramento del fondo per la realizzazione di piste ciclabili urbane, per la realizzazione delle zone 30 e per le infrastrutture generali sulla ciclabilità, cancellando i 94 milioni di euro previsti per gli anni 2023 e 2024".

“Il passaggio alla mobilità dolce è un cambio di passo fondamentale – anche culturale – che nella nostra Città è necessario anche a fronte dei dati drammatici sulla qualità dell’aria”, aggiunge la consigliera rossoverde. “E’ constatato, inoltre, che c’è un problema enorme di sicurezza stradale, come già denunciato da Sinistra Ecologista tre settimane fa, a poche ore dall’omicidio di Davide Rebellin, campione italiano di ciclismo: in Italia, infatti, ogni 35 ore muore una persona in bicicletta, travolta da chi guida un’automobile o un mezzo pesante”.

E’ un problema che toccherà da vicino tante citta italiane. Per questo motivo, lo stesso Ordine del Giorno è stato presentato anche da Simona Larghetti di Coalizione Civica Bologna nel Consiglio Comunale di Bologna, da Marco Mazzei per la lista Sala Sindaco nel Consiglio Comunale di Milano, a Trieste da Giulia Massolino di Adesso Trieste e a Genova.