Assicurazione auto elettrica: quanto si risparmia ogni anno?

Se pur a fatica, il mercato delle auto elettriche, quindi delle macchine che si ricaricano con l’ausilio di energia elettrica al posto del normale carburante, si sta finalmente espandendo in maniera ottimistica. Giorno per giorno, il numero di persone in Italia e nel mondo che scelgono di spostarsi su auto ibride o auto elettriche al posto di guidare normali autovetture inquinanti, è fortunatamente in incremento.

Inoltre, a quanto pare, acquistare auto elettriche conviene sia dal punto di vista ecologico che finanziario.

Questa certezza è data dal fatto che, secondo le ultime stime, le assicurazioni di auto elettriche sono più economiche delle assicurazioni di macchine a carburante, ecco perché sempre più persone in tutta Italia, non appena ne hanno l’occasione, cercano di stipulare vantaggiosi contratti di assicurazione auto elettriche.

Auto elettriche: i vantaggi economici dell’assicurazione

Prima di analizzare i costi delle assicurazioni auto elettriche, è bene ricordare che come per i veicoli a carburante diesel o benzina, l’assicurazione auto elettriche è obbligatoria in tutto il territorio nazionale come stabilito dall’articolo 193 del Codice della Strada. Quindi, senza un’adeguata assicurazione legalmente stipulata, le auto elettriche non possono circolare. Attenzione perché infrangere la legge potrebbe comportare all’automobilista il pagamento di gravi contravvenzioni nonché il ritiro immediato della patente di guida.

Ma di quanto può essere inferiore il costo dell’assicurazione auto elettriche rispetto alla tradizionale polizza RCA?

Cifre alla mano possiamo attestare che il costo dell’assicurazione auto elettriche può essere inferiore del 30% o addirittura del 50% se rapportato alle tradizionali assicurazioni automobilistiche che si stipulano per le macchine a carburante diesel o benzina. Un risparmio notevole che va a sommarsi ai vantaggi economici garantiti dal possedere un’auto green la quale si ricarica con il semplice utilizzo di energia elettrica e rispetta l’ambiente non inquinandolo con i suoi gas di scarico.

Se volete un esempio concreto di quanto spenderebbero gli automobilisti per stipulare un’assicurazione per auto elettriche, potremmo dire che un guidatore di età compresa tra i 40 e i 50 anni residente al nord Italia, ad esempio in Lombardia, e all’interno della prima classe di merito, arriverebbe a spendere in media poco più di 190 euro per assicurare una Smart Fortwo Electric Drive. Lo stesso automobilista, per una Smart Fortwo a benzina, arriverebbe a spendere quasi cento euro in più, quindi almeno 270 euro.

Auto elettriche: meno costi e più tutela per l’ambiente

Esistono varie tipologie di assicurazioni di auto elettriche, ma tutte possono portare un notevole risparmio annuo che può aggirarsi intorno a cifre sorprendenti per ogni automobilista, infatti a volte si può arrivare a risparmiare oltre 300 euro annui.

Inoltre l’assicurazione di un’auto ibrida, anche se in termini minori, può far risparmiare all’automobilista fino al 10% in confronto a un veicolo a carburante diesel o a benzina. Le auto elettriche, quindi, convengono sia per il premio assicurativo a dir poco vantaggioso che per le spese di alimentazione e manutenzione, che possono essere fino a dieci volte inferiori rispetto a un normale veicolo a carburante diesel o benzina.

Stiamo parlando di un risparmio che, nel corso del tempo, si traduce in un’ammortizzazione totale delle spese sostenute per l’acquisto di auto elettriche. Inoltre in questo preciso periodo storico le auto elettriche sono ancora più convenienti grazie ai contributi statali per l’acquisto. Il Decreto Bollette 2022, infatti, dispone di incentivi fino a 5.000 euro in caso di rottamazione, oppure 3.000 euro senza rottamazione.

I vantaggi delle auto elettriche non finiscono qui…

Oltre ai costi più bassi del premio dell’assicurazione, un altro importante vantaggio che un automobilista potrebbe ottenere se sceglie di acquistare auto elettriche al posto delle normali vetture a carburante, sta nel fatto che chi sceglie la mobilità elettrica, può contare sull’esenzione del pagamento del bollo dell’auto per i primi cinque anni.

Trascorsi cinque anni l’automobilista pagherà una tassa ridotta fino al 75% su tutto il territorio nazionale, mentre in Lombardia e Piemonte questo sgravo fiscale non prevede limiti, quindi chi sceglie auto elettriche vedrà annullato il pagamento del bollo in automatico e per sempre. Scegliere di spostarsi su auto elettriche, quindi, è un fattore determinante sia dal punto di vista economico che della salvaguardia ambientale a cui tutti dobbiamo pensare per lasciare alle prossime generazioni un mondo più green e in salute.