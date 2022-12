Torino diventa partner del progetto europeo "Trialsnet" per l'innovazione

La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di ieri e su proposta dell'Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale e all’Innovazione Chiara Foglietta, la delibera che stabilisce l’adesione della Città di Torino, in qualità di partner, al Progetto Europeo “TRIALSNET - TRials supported by Smart Networks beyond 5G”.

Obiettivo della call HORIZON-JU-SNS-2022, attraverso il programma HORIZON EUROPE, è quello di promuove la sperimentazione di casi d’uso di utilizzo della rete 6G, a dimostrazione della potenzialità di interconnessione tra mondo fisico, digitale e umano con connettività e servizi applicativi dotati di prestazioni aggiuntive rispetto alle attuali piattaforme 5G e nuovi scenari di applicazioni IoT su larga scala.

TRIALSNET è stata la risposta alla call europea, aperta il , da parte di un partenariato internazionale di 23 soggetti, con capofila Ericsson Italia e con partner Città di Torino con Fondazione Torino Musei e Piemonte Innova.

Nello specifico il progetto vedrà il coinvolgimento di attori per eseguire sperimentazioni attraverso casi d'uso verticali diversificati ed eterogenei in ambiti settoriali chiave: Infrastrutture, Trasporti, e sicurezza; eHealth & Emergency; Cultura, Turismo e intrattenimento.

La Città di Torino, in collaborazione con Fondazione Torino Musei e Fondazione Piemonte Innova porterà avanti 3 casi applicativi.

Il primo riguarda la creazione di “Esperienze Turistiche aumentate distribuite”, in grado di mettere a fattor comune contenuti innovativi prodotti negli ultimi anni nei vari progetti europei e locali e consentirne la fruizione ai cittadini/utenti su unica applicazione in un percorso distribuito in Città.

Il secondo, denominato “Parks in Metaverse”, dimostrerà il potenziale delle tecnologie 5G/6G per la valorizzazione dei siti storici, migliorando l'esperienza del visitatore.

Sarà sviluppato all’interno del Parco del Valentino e consisterà in uno spazio 3D aperto e interattivo grazie alla creazione di un metaverso sviluppato da una società leader in tecnologie digitali immersive partner di progetto (Crossmedia BE).

Da ultimo, Torino si occuperà di implementare il caso d'uso della Control Room in Metaverse. La soluzione sviluppata consentirà di modellizzare uno strumento innovativo di monitoraggio a distanza di specifiche aree cittadine in grado di abilitare analisi preventive di safety and security e garantirà la creazione di moduli di formazione all’interno di uno scenario simulato VR.

Il progetto, valutato quindi positivamente dalla Commissione Europea e ammesso a finanziamento, avrà una durata di 36 mesi, con avvio previsto a , e potrà fare affidamento su un budget di 227.500,00 Euro erogato dall'Unione Europea, oltre all'impatto economico generato dagli altri partner tecnologici che opereranno su Torino.