Cosa sono i server seriali e qual è il loro impiego

I frequenti cambiamenti in ambito digitale sono spesso una necessità strettamente legata all’evoluzione tecnologica che di volta in volta richiede nuove soluzioni efficienti, veloci, sicuri e intelligenti.

Questo concetto vale in particolar modo per le imprese moderne che, negli ultimi anni, sono più smart e innovative. Ovviamente, alla base di un processo di digitalizzazione troviamo sempre due elementi distintivi: sicurezza e velocità.

Come è possibile, quindi, gestire in modo estremamente efficiente e digitale un ambiente imprenditoriale composto da più dispositivi elettronici come computer, tablet e macchinari? Una risposta può essere rappresentata dall’utilizzo di server e seriali .

Server seriali: cosa sono e come funzionano

Un terminal server seriale è l’unico strumento in grado di gestire un gran numero di dispositivi con funzionalità avanzate e un grado di sicurezza elevata basata su crittografia dei dati e metodi innovativi di autenticazione.

Possiamo definire i server seriali come una tecnologia pensata per garantire la trasmissione di dati in rete e una maggiore accessibilità alle reti. Ma a cosa serve? Un server seriale è in grado di trasformare qualsiasi dispositivo seriale in dispositivo Ethernet, così che possa essere utilizzato all’interno di una rete.

Si tratta quindi di un dispositivo in grado di trasferire i dati tra una rete locale Ethernet e una porta seriale di un computer o più in generale di un dispositivo caratterizzato da una porta COM: stampante, scanner, sistema di controllo del clima e così via.

Come funzionano i server seriali

Attraverso l’utilizzo di un server seriale è possibile trasformare una normale stampante con porta COM in una stampante di rete che può essere controllata da qualsiasi luogo e dispositivo con accesso.

Questo è possibile grazie al server seriale che crea delle porte seriali virtuali, ovvero caratterizzate dall’hardware con un connettore della porta seriale effettiva ma anche da un’interfaccia virtuale. Queste porte imitano la porta del computer e inducono il dispositivo a pensare che sia collegato ad uno dei computer.

Il server provvede ad assegnare un indirizzo IP e delle porte TCP alla porta seriale virtuale così da poter garantire una comunicazione corretta tra i dispositivi.

Tipologie di server

Server seriali semplici: sono caratterizzati da un basso grado di sicurezza e autenticazione;

sono caratterizzati da un basso grado di sicurezza e autenticazione; Server seriali con crittografia completa e autenticazione multipla: sono estremamente sicuri e permettono il controllo remoto di sistemi in maniera estremamente efficiente.

In base alla tipologia di utilizzo è possibile scegliere tra le diverse tipologie di server. Un server seriale semplice è più adatto a un utilizzo poco complesso come la connessione con stampanti, grandi schermi o macchine robotizzate di semplice utilizzo.

Al contrario, i server seriali complessi con elevati standard di crittografia e autenticazione possono essere utilizzati per il controllo di macchine e sistemi pericolosi, spesso presenti in ambienti di produzione o sorveglianza.

L’utilizzo di server seriali complessi comporta anche la scelta di ulteriori servizi come assistenza tecnica continua che permettono di intervenire in presenza di eventuali problemi che possono compromettere la sicurezza di dati ma anche di persone, per questo motivo è bene affidarsi a fornitori professionali e certificati.