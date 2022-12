Dynamo Lab si conferma la regina italiana del crowdfunding

Più di 50 campagne seguite, oltre 14 milioni di euro raccolti, un libro al numero 1 su Amazon sull’equity crowdfunding in Italia e una crescente attenzione da parte di investitori, istituzioni e media: è questo, in estrema sintesi, il profilo di Dynamo Lab, società di digital marketing che anche nel 2022 si è confermata come prima agenzia italiana specializzata in equity crowdfunding.

L’agenzia di comunicazione fondata da Salvatore Viola e Laura Loprieno fornisce alle start-up e alle PMI servizi qualificati per la costruzione del proprio brand e per la raccolta fondi sulle principali piattaforme di equity crowdfunding con cui collabora con profitto, divenendo un punto di riferimento per tutti gli imprenditori che desiderano traghettare il proprio business verso il meritato successo.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti da Dynamo Lab – dichiara Salvatore Viola, co-founder e Business Development Manager – Una campagna di equity crowdfunding non è solo una raccolta di denaro, è prima di tutto una grande campagna di comunicazione che funziona solo se si conoscono e si sanno mettere in pratica le strategie giuste”. È proprio per creare la giusta condivisione delle best practices e stimolare la giusta consapevolezza sul tema che Dynamo Lab ha fondato una propria testata online, startup-news.it, dedicata all’ecosistema delle start-up e dell’innovazione. “Siamo sul campo ogni giorno, siamo founder, investitori e comunicatori. È questa la chiave del nostro successo” – ha commentato Laura Loprieno, co-founder e CEO dell’azienda.

Per quanto riguarda il futuro, il 2023 ha in dote diverse campagne di comunicazione che la società sta predisponendo per accompagnare con successo i propri clienti nella conduzione dei piani di equity crowdfunding. Replicando il successo della sua prima pubblicazione, Dynamo Lab ha altresì in cantiere un nuovo libro sull’equity crowdfunding che sarà accessibile attraverso il proprio sito web e tutti i principali rivenditori online.

“Crediamo che l’equity crowdfunding, come forma di finanziamento dal basso, rappresenti un’importante opportunità per giovani aziende che hanno bisogno di svilupparsi e investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio e investire in economia reale” – aggiunge Salvatore Viola, anticipando quello che, a tutti gli effetti, costituirà un anno di ulteriore consolidamento di questa forma di crowdfunding in Italia e in Europa, in cui Dynamo Lab non potrà che giocare un ruolo di grande protagonismo.