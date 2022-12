Incidente stradale sulla Tangenziale Sud, che sta rallentando il traffico all'altezza di Stupinigi in direzione nord

Sette i veicoli coinvolti, ma per fortuna nessun ferito. Seconda corsia e corsia di sorpasso chiuse per pulizia a seguito di perdita di gasolio e liquidi. Forti rallentamenti. Addetti alla manutenzione sono al lavoro per ripristinare l’asfalto.