Auto rubate o 'cannibalizzate': Nichelino torna a fare i conti col fenomeno

Tornano di moda le segnalazioni di auto danneggiate o rubate nella zona di piazza Aldo Moro a Nichelino. Nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi casi, finite nel mirino non solo le vetture ma anche furgoni, una Mini e un Ducato. Ma altre persone hanno sporto denuncia per fatti simili.

C'è una banda in azione?

C'è quindi una banda in azione? Pare proprio di sì, anche se le forze dell'ordine non escludono alcuna pista, di sicuro monta la preoccupazione (anche social) delle persone. Il furto dei veicoli non è l'unica piaga, ma sono stati segnalati anche nuovi episodi di auto cannibalizzate, cui sono stati portate vie le portiere piuttosto che gli penumatici.

Auto rubate o 'spolpate'

Quel che è certo è che si tratta di ladri specializzati, che approfittano delle tante ore di buio di questo periodo, per muoversi magari su input di qualche carrozzeria che punta a recuperare pezzi di vetture a prezzo scontato.

Facile pensare che almeno alcuni dei mezzi rubati finiscano per essere almeno parzialmente smontati per alimentare il mercato nero dei ricambi. Il problema resta per coloro che magari la sera prima avevano regolarmente parcheggiato la loro auto e la mattina seguente se la ritrovano 'spolpata'.