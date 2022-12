SMAT gestirà l'acquedotto del Comune di Alpignano

Dal 1° gennaio 2023 SMAT acquisisce la gestione del Servizio di Acquedotto del Comune di Alpignano, dove già gestisce i servizi di Fognatura e Depurazione.

La nuova gestione è conseguente alla cessione del ramo d’azienda relativa alle infrastrutture idriche del segmento acquedotto da parte della Società per la condotta di Acqua Potabile di Alpignano.

Per le pratiche amministrative relative alle richieste di nuovi allacciamenti, volture, cessioni, ecc., sarà a disposizione degli Utenti uno sportello in Alpignano i cui orari di apertura saranno definiti in base alle specifiche esigenze.

In ogni caso, gli Utenti potranno contattare lo sportello telefonico dell’Assistenza Utenti SMAT, Numero Verde 800.010.010, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30.

Sono inoltre a disposizione gli sportelli del Servizio Clienti SMAT, a Torino, corso XI Febbraio 22, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato in orario 8:30 -12:30.