Collegno piange don Claudio Campa, parroco a San Massimo, dopo una lunga malattia

Ha combattuto la sua battaglia per molti anni, ma alla fine è morto don Claudio Campa, parroco della chiesa di San Massimo a Collegno. Un lutto che ha colpito tutta la collettività e che ha visto anche l'amministrazione comunale esprimere il proprio cordoglio.



Nel 2008 il sacerdote ha scoperto di avere la sclerosi multipla, dal 2012 è stato costretto a usare la sedia a rotelle. "Rimangono impressi nella comunità alcuni tratti del suo percorso umano: la voglia di darsi agli altri - tante le sue attività pastorali, di supporto al mondo della disabilità - e una partecipazione fortemente intenzionale alla vita e agli appuntamenti della comunità civile cittadina; la serenità nel vivere una malattia sempre più pesante cercando di trasformare questo stato in accoglimento e accompagnamento per sé stesso e per gli altri; un graduale abbandono della discussione accesa o dello scontro verso la tranquillità nelle parole e nei gesti, alla ricerca di dimensioni di relazioni miti e resilienti"., dicono dal Comune.