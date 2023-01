Al via le iscrizioni alle materne di Torino: come presentare domanda per i bimbi nati dal 2018 al 2020

Al via questa mattina alle 8 le domande di iscrizione alle materne comunali, statali e convenzionate di Torino. La richiesta dovrà essere presentata online, sul portale TorinoFacile fino alle 20 del 30 gennaio 2023. Per l'anno scolastico 2023-2024 potranno inviare l'istanza i genitori dei bambini e bambine nate negli anni 2018, 2019 e 2020. Le mamme e i papà dei piccoli nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 potranno anche depositare la richiesta per la materna. Scadenza che scende al 31 marzo 2021 se si desidera inserire il bimbo/a nelle scuole comunali.

Per chi non è in possesso di credenziali SPID, o ha difficoltà nell'inserimento della richiesta, è possibile prendere appuntamento presso uno degli sportelli dedicati . Per accedervi è indispensabile la prenotazione telefonica ai numeri 01101126044 e 01101126637, attivi dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.

La domanda per le scuole dell'infanzia potranno essere presentate esclusivamente online . Per iscriversi è necessario accedere a TorinoFacile tramite le credenziali SPID oppure con la CIE (Carta d'Identità Elettronica). Sul portale si potrà compilare il modulo elettronico, con la possibilità di sospendere temporaneamente l'inserimento dei dati cliccando sul tasto “Salva Bozza”. Dopo aver inviato il documento, i genitori dovranno annotare il numero domanda utile per la futura consultazione delle graduatorie.

Per gli extracomunitari sono stati attivati due punti, previa prenotazione telefonica: per Torino Nord in via Balbo 9, telefonando al 3312331560 attivo dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30; per Torino Sud in corso Croce 21 chiamando al 3312331558 attivo il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16.

Le graduatorie

La graduatoria provvisoria, ove è indicato il punteggio e non l'assegnazione dei posti, viene pubblicata il 23 febbraio 2023. Il 16 marzo 2023 vengono pubblicate quelle definitive, suddivise per scuola), nelle quali è indicata l'assegnazione dei posti con la dicitura "Ammesso”.

Salerno: "Piattaforma unica strumento importante"

"La piattaforma unica nelle iscrizioni - commenta l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno - si conferma strumento importante e rappresentativo, perché non si tratta solo di un dato organizzativo, ma della concretizzazione di un lavoro coordinato e importante che tutto il mondo dei servizi educativi 0-6 sta portando avanti da alcuni anni". "Privato convenzionato, Stato e Comune lavorano insieme per garantite un’offerta pedagogica omogenea, un’adeguata distribuzione territoriale, un servizio che restituisca alle famiglie un lavoro, quello dedicato ai primi 2000 giorni dei nostri bambini, che per il Comune è centrale", conclude.