Borgo Filadelfia non frena l'emorragia: chiude anche lo storico bar "Delle vedove" che ha visto cambiare il quartiere

Un'emorragia che sembra senza fine. Borgo Filadelfia con l'inizio del nuovo anno si congeda da un'altra attività commerciale storia del quartiere: il bar che da tempo immemore si affaccia sull'angolo tra via Pasquale Paoli e via Rosario di Santa Fé.



Una tendenza, quella della scomparsa dei bar a Torino, che la stessa Camera di Commercio ha rilanciato ancora pochi giorni fa, in attesa dei dati complessivi del 2022. E che in questa zona, a pochi isolati più a Sud rispetto a corso Unione Sovietica, è la Caffetteria Santa Fe, ultima denominazione di quello che tutti, però, nella zona chiamano da decenni il bar "Delle vedove".



Un caffè a suo modo "storico", almeno per questa zona un tempo operaia e legata ai mercati generali: un bar che dalle sue vetrine (e dal suo dehors su via Rosario) ha visto letteralmente cambiare il quartiere. Un tempo, di fronte, c'era uno spiazzo polveroso in terra battuta. Ma negli ultimi anno sono sorti prima una residenza universitaria (data la vicinanza di Economia e Commercio) mentre la terra ha lasciato spazio a un parcheggio sotterraneo con arredo urbano in superficie.



Con l'inizio del 2023, però, quelle vetrine sono rimaste con le saracinesche abbassate. E le serrande ora sorreggono alcuni cartelli gialli con la scritta "affittasi". Si cerca un passaggio di consegne, insomma. O almeno degli spazi. Il dehors non c'è più da qualche tempo: sul futuro dell'ennesimo negozio che saluta si vedrà.