Pronto soccorso sovraffollati, La Valle ridimensiona l'allarme: "Già successo prima del Covid, situazione fisiologica"

Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, ridimensiona l'allarme legato al sovraffollamento dei pronto soccorso: "E' un momento di 'piena' come c'è sempre stato, forse non ci eravamo più abituati perché i due anni di Covid hanno ridotto l'afflusso per l'influenza".

"Non dimentichiamo cosa era successo prima del Covid"

La Valle invita a ricordare cosa era successo "nel 2017 e 2018, con le ondate di influenza che erano addirittura superiori a quelle di oggi. Dopo che abbiamo superato il Covid, situazioni di questo tipo, che sicuramente sono critiche, sono gestite, gli ospedali sono pronti a rispondere a questo tipo di necessità e il lavoro di coordinamento che sta facendo Azienda Zero sul territorio per trovare degli spazi aiuterà ad allentare la pressione".

"Non affollare i pronto soccorso se non c'è vera urgenza"

Infine il direttore generale della Città della Salute fa un invito alla cautela: "Ci vuole un po' di pazienza da parte di chi arriva in pronto soccorso", aggiunge, sottolineando anche il fatto che "continua ad essere elevato l'afflusso di codici bianchi e verdi. Quindi, forse, anche i cittadini dovrebbero imparare a utilizzare i pronto quando effettivamente serve, se lo si utilizza anche quando non serve si crea affollamento".

"Lavori alle Molinette indispensabili e inderogabili"

"Sono lavori per il bene di tutti, dei cittadini e degli operatori, lavori assolutamente inderogabili che ci possono permettere di svolgere le nostre attività in un ospedale sempre più sicuro nell'attesa del Parco della Salute": così La Valle si è espresso invece sul piano triennale di interventi di manutenzione straordinaria partito ieri alle Molinette.