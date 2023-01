Con Imun cento studenti delle scuole medie torinesi simulano di essere presenti ai lavori delle Nazioni Unite

fino a presentare una vera risoluzione Onu. A Torino l'appuntamento sarà dal 16 al 18 gennaio.

IMUN, giunto nel capoluogo piemontese all’ottava edizione, anche quest’anno vede il coinvolgimento in un’appassionante avventura didattica di cento studenti delle scuole medie superiori. Per tre giorni le ragazze e i ragazzi si immergeranno nella discussione dei grandi temi affrontati nell’assemblea dell Onu, che riguardano il pianeta e il suo futuro che sono al centro della Agenda 2030. Le studentesse e gli studenti vestiranno i panni dei diplomatici, rappresentando i Paesi membri delle Nazioni Unite: sarà per loro una vera e propria full immersion, in lingua inglese, nelle dinamiche dei rapporti fra Stati, problematicità e punti di vista diversi da affrontare cercando una sintesi nel confronto costante.

Il filo conduttore che accompagna lo spirito didattico di Imun in questa ottava edizione è “Education: Empowering Sustainability, Connecting Humans” che vuole sottolineare il ruolo dell’istruzione nel sensibilizzare i più giovani al tema della sostenibilità, declinata non soltanto sulla conservazione ambientale, ma anche sulla giustizia sociale e la sicurezza economica.

“Gli effetti dei conflitti armati sul sistema educativo dei giovani studenti” “ - The Effects of Armed Conflict on the Education System for Young Students” - che impediscono ai minori il libero accesso all’istruzione scolastica. Il topic affronta l’urgenza di stabilire e proteggere nuovi istituti scolastici, di garantire accesso e continuità a un’educazione completa e alla formazione.