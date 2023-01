Videogames, Banksy e cinema underground tra gli appuntamenti del weekend a Torino. E le OGR aprono alla danza

MOSTRE E SPETTACOLI

IL LABORATORIO DELLO STUDIOSO

Fino al 19 marzo

Apre la nuova mostra del ciclo "Nel laboratorio dello studioso" al Museo Egizio. Focus sulle piccole cappelle votive di Deir el-Medina per il primo appuntamento del 2023 de “Nel laboratorio dello studioso”, il ciclo di mostre che accompagna i visitatori dietro le quinte del Museo Egizio, alla scoperta dell’attività scientifica condotta da curatori ed egittologi del Dipartimento Collezione e Ricerca del museo.La nuova mostra, dal titolo “Sedersi allegramente davanti al dio: le cappelle votive di Deir el-Medina” indaga la religiosità e la devozione personale nel Nuovo Regno (1539-1076 a.C.).

Info: https://museoegizio.it/



FLORALIA

Fino al 4 febbraio

I giovani artisti Fortuna De Nardo e Lorenzo Peluffo sono i protagonisti della nuova mostra personale da Recontemporary, curata dall'associazione Ghёddo. Un'esposizione immersiva che nasce nell'ambito di Novissimi+, la prima edizione del bando TO.BE dedicato alla crescita professionale di artistə emergenti, provenienti da un percorso di formazione presso l’Accademia Albertina di Torino e si inserisce in un programma più ampio di mostre che prevede la collaborazione tra artistə e spazi d’arte contemporanea del territorio torinese. Titolo evocativo della mostra è "Floràlia" che tra ispirazione dai ‘giochi floreali’ celebrati nell’antica Roma in onore della dea Flora. Si tratta di un'opera site-specifc composta da suoni e luci a led daalle coinvolgenti tonalità del blu e del rosa. Nata dalla partnership con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino è un’unica installazione multimediale, concepita a corollario di un’indagine estetica ed etnografica sul tema dell’edicola votiva portata avanti nell'ultimo anno e mezzo dai due giovani artisti.

Info: https://recontemporary.com/

DA SPANZOTTI A DEFENDENTE FERRARI

Fino al 26 febbraio

Visto il grande successo di pubblico (oltre 23.000 visitatori dall’apertura) la mostra "Da Spanzotti a Defendente Ferrari nelle collezioni piemontesi" al Museo Accorsi Ometto sarà prorogata fino al 26 febbraio 2023. Pochi giorni ancora, invece, fino al 22 gennaio, per vedere il San Giovanni Battista di Defendente Ferrari, acquistato recentemente dal gallerista torinese d’arte contemporanea Gian Enzo Sperone. L’opera è temporaneamente esposta in mostra, con l’intento di ricomporre parte del monumentale polittico, realizzato da Defendente Ferrari tra il 1525 e il 1535 e nel tempo smembrato in diversi pannelli. Dopo il 22 gennaio il pannello tornerà a far parte della collezione privata di Sperone.

Info: https://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/



PICCOLO FESTIVAL DEL CINEMA UNDERGROUND TORINESE

Da sabato 14 gennaio

Il MAU – Museo di Arte Urbana di Torino, in collaborazione con Associazione Sardi in Torino “A. Gramsci” e Quotidiano Piemontese da il via alla prima edizione del “Piccolo festival del cinema underground torinese”. Un festival che nasce con l’obiettivo di mostrare al pubblico film underground girati a Torino che hanno avuto poche occasioni di essere proiettati oppure che non vengono proiettati da molto tempo. Il “Piccolo festival del cinema underground torinese” sarà un festival diffuso nel tempo e che potrà crescere con nuovi appuntamenti. L’ingresso alle proiezioni sarà sempre gratuito ed ogni proiezione sarà accompagnata dalla presenza degli autori. Si comincia sabato 14 gennaio, in occasione del finissage della mostra “Nativi”, con il cult “I ragazzi di Torino sognano Tokyo e vanno a Berlino” di Vincenzo Badolisani, che sarà presente alla proiezione al MAU.

Info: galleriadelmau@gmail.com; info@associazionegramsci.it



MOVING BODIES

Sabato 14 e domenica 15 gennaio

Sabato 14 e domenica 15 gennaio, presso le OGR Torino di Corso Castelfidaro 22, sarà possibile vivere gratuitamente le fasi preparatorie di uno spettacolo di danza contemporanea. Nel weekend le OGR aprono le porte del Binario 2 per una residenza di danza condivisa con il pubblico così da svelare come si possa, tra prove, scambi e connessioni dare vita a uno spettacolo: in presenza, il coreografo Raphael Bianco, i danzatori e il collettivo Kokoschka Revival.

Info: https://ogrtorino.it/

PLAY

Fino al 12 febbraio

La mostra inedita dedicata ai videogames, prodotta e organizzata dalla Reggia di Venaria, è prorogata fino al prossimo 12 febbraio 2023. L’esposizione indaga i videogiochi come “decima forma d’arte” praticata da 3 miliardi di persone nel mondo, riconoscendone i profondi impatti nella società contemporanea. La mostra PLAY rappresenta la prima esposizione museale che sottolinea la stretta relazione fra videogames e arte.Lungo le dodici sale del percorso espositivo, le tele digitali dei grandi maestri dei videogiochi entrano in dialogo con celebri capolavori del passato e del presente, invitando il visitatore a riflettere sulle nuove estetiche, culture, linguaggi, politiche ed economie del XXI secolo.

Info: https://lavenaria.it/it



WORLD OF BANKSY

Fino al 30 aprile

Grazie al successo della mostra The World of Banksy – The Immersive Experience presso Torino Porta Nuova, è stata prolungata la data di apertura fino al 30 aprile 2023. Questa decisione è stata fortemente condivisa da tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, per venire incontro alle richieste dei visitatori che finora sono stati oltre 80.000, permettendo così ad ancora più persone di ammirare la grandezza dei 100 capolavori esposti in mostra. Il percorso presenta oltre 90 opere di cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Vicino ai più iconici capolavori “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche iBanksy, una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo.

Info: https://theworldofbanksy.it/