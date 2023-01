"Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Moncalieri domenica 22 gennaio

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente nell’area metropolitana di Torino, a grandissima richiesta, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica 22 gennaio a Moncalieri, nella consueta centrale location di Corso Roma. Un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.