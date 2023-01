Fuga di gas in corso Rosselli: allontanati i bambini di un asilo ed evacuati due condomini

Alcune squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo in corso Rosselli, all'angolo con via Tolmino, per una fuga di gas.

Sono stati allontanati per precauzione i bambini da un vicino asilo ed evacuati due condomini. Sul posto anche Polizia municipale, Polizia di stato e i tecnici della società energetica.

Le operazioni sono coordinate dal funzionario di guardia, con il nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco al lavoro per individuare la fonte della perdita.